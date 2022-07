Καιρός

Καιρός: ζέστη και τοπικές μπόρες το Σάββατο

Που και πότε αναμένονται μεμονωμένες καταιγίδες. Πόσο ισχυροί θα πνέουν οι άνεμοι. Τι καιρό θα κάνει την Κυριακή. Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, για το Σάββατο προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός. Τις απογευματινές ώρες, στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν κατά τόπους νεφώσεις και στα κεντρικά και βόρεια ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και στα ορεινά της Μακεδονίας πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 37 με 39 και πιθανώς τοπικά στα δυτικά τους 40 βαθμούς Κελσίου. Στις περισσότερες νησιωτικές περιοχές η θερμοκρασία θα φτάσει τους 35 με 37 βαθμούς, ενώ στις Κυκλάδες και τη βόρεια Κρήτη δεν θα ξεπεράσει τους 31 με 33 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική αναμένεται αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι-βορειοανατολικοί, 4 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά 5-6 μποφόρ. Από το απόγευμα θα πνέουν βόρειοι άνεμοι, 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 37 βαθμούς Κελσίου (σημ: στα παραθαλάσσια τμήματα, η μέγιστη θερμοκρασία θα είναι 3-4 βαθμούς χαμηλότερη).

Στην Θεσσαλονίκη αναμένεται γενικά αίθριος καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί, 2 με 3 μποφόρ, το μεσημέρι - απόγευμα νότιοι, έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

Στην Εύβοια αναμένεται αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, 3 με 5 μποφόρ, στα νότια 5 έως 6 μποφόρ, ενώ από το απόγευμα βαθμιαία θα εξασθενίσουν. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

Στην Μακεδονία και στην Θράκη αναμένεται γενικά αίθριος καιρός. Τις απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και στα ορεινά της Μακεδονίας θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς στα ορεινά της ανατολικής Μακεδονίας μεμονωμένες καταιγίδες. Θα πνέουν άνεμοι μεταβλητοί, 2 με 4 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα δείξει από 19 έως 37 βαθμούς Κελσίου και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία τους 39 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του Ιονίου, στην Ήπειρο, στην δυτική Στερεά και στην δυτική Πελοπόννησο αναμένεται γενικά αίθριος καιρός. Τις απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν κατά τόπους πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά και στα ορεινά της Ηπείρου πιθανώς να εκδηλωθούν όμβροι. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί, 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι βαθμιαία τοπικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 39-40 βαθμούς Κελσίου, στα νησιά του Ιονίου έως 37 βαθμούς Κελσίου.

Στην Θεσσαλία, στην ανατολική Στερεά και στην ανατολική Πελοπόννησο αναμένεται γενικά αίθριος καιρός. Τις απογευματινές ώρες στα βόρεια θα αναπτυχθούν νεφώσεις και στα ορεινά της Θεσσαλίας πιθανώς να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι. Θα πνέουν άνεμοι βόρειοι-βορειοανατολικοί, 4 με 6 μποφόρ και από το απόγευμα μεταβλητοί, 3-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 39 βαθμούς Κελσίου.

Στις Κυκλάδες και στην Κρήτη αναμένεται αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, 4 με 6 μποφόρ, στις Κυκλάδες και στην ανατολική Κρήτη τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου, στην νότια Κρήτη έως 37 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα αναμένεται αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι-βορειοδυτικοί, 4 με 6 μποφόρ και πρόσκαιρα στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 37 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Κυριακή

Στα βόρεια προβλέπονται λίγες νεφώσεις, που από τις προμεσημβρινές ώρες θα αυξηθούν και στην Μακεδονία και στην Θράκη θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως στα ανατολικά σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα το βράδυ θα εξασθενήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι-βορειοδυτικοί, εντάσεως 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα παραμείνει σε επίπεδα υψηλότερα από τα κανονικά κατά 3 με 5 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια ηπειρωτικά προβλέπεται ο υδράργυρος να φτάσει τους 37 με 38 βαθμούς και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά κατά τόπους τους 39 βαθμούς Κελσίου. Στις περισσότερες νησιωτικές περιοχές η θερμοκρασία θα φτάσει τους 35 με 37 βαθμούς Κελσίου.

