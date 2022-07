Υγεία - Περιβάλλον

Ευλογιά των πιθήκων: Πρώτος θάνατος στην Βραζιλία

Το υπουργείο Υγείας Βραζιλίας ανακοίνωσε τον πρώτο θάνατο εξαιτίας επιπλοκών της νόσου. Πόσα είναι τα κρούσματα παγκοσμίως.

Το υπουργείο Υγείας της Βραζιλίας ανακοίνωσε σήμερα τον πρώτο θάνατο που συνδέεται με την ευλογιά των πιθήκων. Στη σχετική ανακοίνωση αναφέρεται ότι πρόκειται για έναν άνδρα, 41 ετών, ο οποίος ήταν καρκινοπαθής και ανοσοκατεσταλμένος.

Την περασμένη Τετάρτη, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας γνωστοποίησε πως περισσότερα από 18.000 κρούσματα ευλογιάς των πιθήκων έχουν αναφερθεί σε 78 χώρες του κόσμου, κηρύσσοντας κατάσταση εκτάκτου ανάγκης για τη δημόσια υγεία σε παγκόσμια κλίμακα.

