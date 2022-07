Πολιτική

Τσαβούσογλου: Η Γερμανία έχασε την αμεροληψία της στα ελληνοτουρκικά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αιχμές του Τούρκου ΥΠ.ΕΞ μετά τη συνάντηση του με τη Γερμανίδα ομόλογο του, με αφορμή τις δηλώσεις της στην Αθήνα.

Ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας Μεβλούτ Τσαβούσογλου υποστήριξε σήμερα ότι η Γερμανία έχασε πρόσφατα την αμεροληψία της στον μεσολαβητικό ρόλο που έχει μεταξύ Τουρκίας, Ελλάδας και Κύπρου.

«Θέλουμε η Γερμανία να διατηρήσει μια ισορροπημένη στάση όσον αφορά τα θέματα της Ανατολικής Μεσογείου και του Αιγαίου», είπε ο Τσαβούσογλου, κατηγορώντας Αθήνα και Λευκωσία για «προπαγάνδα».

Σε κοινή συνέντευξη Τύπου στην Κωνσταντινούπολη, με τη Γερμανίδα ομόλογό του Αναλένα Μπέρμποκ, ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας τόνισε πως το Βερολίνο οφείλει να ακούει τις δύο πλευρές χωρίς προκαταλήψεις.

Ειδήσεις σήμερα:

Λαχαναγορά Ρέντη: Νεκρός άνδρας μέσα σε φορτηγό

Fuel Pass 2: Η πλατφόρμα, τα κριτήρια, οι δικαιούχοι και τα ποσά

ΔΕΗ – Λογαριασμοί ρεύματος: Πληρωμή σε άτοκες δόσεις