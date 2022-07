Πολιτική

Τσελίκ: Ο Μητσοτάκης απειλεί την ειρήνη

Νέο ρεσιτάλ αμετροέπειας από τον εκπρόσωπο του ΑΚΡ, που υποστηρίζει ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός στοχοποιεί τον Ερντογάν.

Ο εκπρόσωπος του ΑΚΡ, Ομέρ Τσελίκ, επιτέθηκε μέσω ανάρτησης του στο twitter, στον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, υποστηρίζοντας πως στοχοποίησε τον Ερντογάν, για ακόμη μια φορά.

Μάλιστα, ο κ. Τσελίκ δεν δίστασε να υποστηρίξει, μεταξύ άλλων, ότι ο «Μητσοτάκης απειλεί την ειρήνη και τη σταθερότητα της περιοχής».

Αναλυτικά το «τιτίβισμα» του Ομέρ Τσελίκ:

Καταδικάζουμε το γεγονός ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός Μητσοτάκης στοχοποιεί για άλλη μια φορά τον Πρόεδρό μας. Η δήλωση του Μητσοτάκη ότι η Τουρκία “αναβιώνει τις νεο-οθωμανικές αναθεωρητικές φαντασιώσεις” είναι μια φράση που χρησιμοποιεί για να καλύψει τις δικές του παράνομες πολιτικές. Ο Μητσοτάκης ακολουθεί την επεκτατική και επιθετική πολιτική. Ο Μητσοτάκης απειλεί την ειρήνη και τη σταθερότητα της περιοχής με τη μαξιμαλιστική πολιτική του για την ανατολική Μεσόγειο.

