Ο ΟΦΗ γνώρισε βαριά ήττα στην Ολλανδία

Η κάκιστη εικόνα του ΟΦΗ στο πρώτο μέρος έφερε τη βαριά ήττα από την Γκο Αχέντ Ιγκλις στο τελευταίο φιλικό στην Ολλανδία.

Η προ ημερών πολύ καλή εμφάνιση του ΟΦΗ κόντρα στη Φίτεσε (νίκη με 2-1), δεν είχε συνέχεια για την κρητική ομάδα, που γνώρισε «βαριά» ήττα με 4-1 από την Γκόου Αχέντ Ιγκλς, στο τελευταίο φιλικό του επί ολλανδικού εδάφους.

Οι Κρητικοί είχαν πολύ κακή εικόνα ανασταλτικά και δέχθηκαν τρία γκολ στο πρώτο ημίχρονο, απέναντι σε μία ομάδα πολύ πιο έτοιμη, καθώς σε λίγες ημέρες θα δώσει τον πρώτο της αγώνα στην Eredivisie. Στο 12’ έπειτα από λάθος του Ουές, ο Στόκερς έδωσε το προβάδισμα στην Γκόου Αχέντ Ιγκλς, ενώ τρία λεπτά αργότερα ο Λίντμπεργκ έκανε το 2-0.

Στο 32΄οι Ολλανδοί πέτυχαν και τρίτο γκολ με τον Φοντάν, για να ανεβάσει κι άλλο το δείκτη του σκορ ο Κάιπερς στο 50’ (4-0). Ο ΟΦΗ μείωσε στο 70’ με τον Νέιρα, σημειώνοντας το γκολ της τιμής.

H σύνθεση του ΟΦΗ: Επασί, Μαρινάκης, Ουές (66΄Πόμπι), Γιαννούλης, Διαμαντής (46΄Πασαλίδης), Στάικος (46΄Μεγιάδο), Ντιουσέ (46΄Νέιρα), Τοράλ, Μπουζούκης (66΄Αποστολάκης), Τσιλιανίδης, Φαν Ντάινεν (46΄Καμάου).

Η αρχική ενδεκάδα της Γκόου Αχέντ Ιγκλς: Ντε Λάνγκε, Ντέιλ, Φοντάν, Κάιπερς, Ίτζες, Λίντχορστ, Λίντμπεργκ, Ρόμενς, Βίλουμσον, Έντβαντσεν, Στόκερς.

