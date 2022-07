Τεχνολογία - Επιστήμη

Εξωτικό πλάσμα της αβύσσου έχει “ξετρελάνει” τους επιστήμονες (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

To άγνωστο θαλάσσιο ον στηρίζεται σε ένα «μίσχο» με μήκος δύο μέτρων στο τέλος του οποίου βρίσκονται κεραίες μήκους 40 εκατοστών.

Ομάδα επιστημόνων εξερευνούσε τα βάθη του Ειρηνικού Ωκεανού με το ερευνητικό σκάφος E/V Nautilus του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Ocean Exploration Trust όταν η κάμερα του τηλεχειριζόμενου βαθυσκάφους της αποστολής έπεσε πάνω σε ένα εντυπωσιακό από κάθε άποψη θαλάσσιο πλάσμα την ύπαρξη του οποίου αγνοούσαμε μέχρι σήμερα.

«Το μυαλό μου έχει εκραγεί αυτή την στιγμή» ανέφερε χαρακτηριστικά ένας από τους ερευνητές όταν είδε στην οθόνη το άγνωστο πλάσμα και ανάλογες ήταν οι αντιδράσεις των συναδέλφων του όταν κοίταξαν και αυτοί την οθόνη.

To άγνωστο θαλάσσιο ον στηρίζεται σε ένα «μίσχο» με μήκος δύο μέτρων στο τέλος του οποίου βρίσκονται κεραίες μήκους 40 εκατοστών, οι οποίες περιβάλλουν μια πολύ μικρού μεγέθους μορφής ζωής που ονομάζεται πολύποδα, με τρόπο τέτοιο σαν να είναι τα αγκαθωτά πέταλα ενός λουλουδιού.

Το άγνωστο είδος εντοπίστηκε σε βάθος τριών χιλιομέτρων, σε μια ανεξερεύνητη μέχρι σήμερα περιοχή βόρεια της ατόλης Τζόνστον, δυτικά της Χαβάης.

Οι ειδικοί προσπάθησαν να διαπιστώσουν αν πρόκειται για ένα νέο είδος θαλάσσιας πένας. Πρόκειται για είδος θαλάσσιου ασπόνδυλου, που σχηματίζονται από αποικίες πολύποδων. Όμως δεν εντοπίστηκε κάποια συγγενική σχέση με τις θαλάσσιες πένες και όπως φαίνεται έχουμε να κάνουμε με ένα νέο άγνωστο θαλάσσιο ον που πρέπει τώρα να μάθουμε πως ζει και συμπεριφέρεται.

Ειδήσεις σήμερα:

Πύραυλος ίσως πέσει στην Ελλάδα το Σαββατοκύριακο

Λάρισα – Τροχαίο: Φίδι “τρύπωσε” σε αυτοκίνητο και δάγκωσε τον οδηγό

Χειροπέδες σε αστυνομικό για ασέλγεια σε ανήλικη με… “άρωμα” πορνογραφίας