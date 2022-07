Ο Μεντβέντεφ δείχνει χάρτη με τα “νέα σύνορα” της Ουκρανίας (εικόνες)

Θύελλα αντιδράσεων με την ανάρτηση του πρώην προέδρου της Ρωσίας, ο οποίος αποδίδει τον χάρτη σε... δυτικούς αναλυτές.



Θύελλα αντιδράσεων έχει προκαλέσει ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ, που ανάρτησε ένα χάρτη που χαράσσει νέα σύνορα στην Ευρώπη.



Ο αντιπρόεδρος του συμβουλίου ασφαλείας της Ρωσίας ανέβασε έναν αναθεωρητικό και άκρως προκλητικό χάρτη στον προσωπικό του λογαριασμό στο Telegram.

Σε αυτόν η Ουκρανία έχει συρρικνωθεί μονάχα στο Κίεβο και τα περίχωρά του, ενώ το μεγαλύτερο μέρος της χώρας έχει περιέλθει σε ρωσικά χέρια.



Επιπλέον επτά περιοχές στα δυτικά έχουν προσαρτηθεί από την Πολωνία και τρεις στα νοτιοδυτικά από την Ουγγαρία και τη Ρουμανία.

Αυτό τον χάρτη, που προσπαθεί να επαναχαράξει τα ευρωπαϊκά σύνορα απέδωσε ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ σε δυτικούς αναλυτές, που κατά τον ίδιο, έτσι θεωρούν που θα καταλήξει ο ρωσο-ουκρανικός πόλεμος. Ωστόσο, ο Μεντβέντεφ δεν κατονόμασε τους αναλυτές.





Έντονες αντιδράσεις από Ρουμανία και Κίεβο



Η πρωτοφανής πρόκληση προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Κιέβου, αλλά και της Ρουμανίας.



Συγκεκριμένα, η Ρουμανία με επίσημη ανακοίνωση κάνει λόγο για «χάρτη που αποδίδει στη χώρα φανταστικά εδάφη της Ουκρανίας»

Σύμφωνα με την ανακοίνωση «τέτοιες συμπεριφορές αποτελούν μέρος των εργαλείων προπαγάνδας και παραπληροφόρησης που χρησιμοποιεί η Ρωσική Ομοσπονδία για μεγάλο χρονικό διάστημα και το οποίο ενισχύθηκε μετά την έναρξη του παράνομου και επιθετικού πολέμου εναντίον της Ουκρανίας».



«Αυτές οι αποκαλούμενες «προτάσεις» και «αναλύσεις» που στοχεύουν στην τυχαία επαναχάραξη των συνόρων ορισμένων κρατών και ως εκ τούτου προωθούν την παραβίαση του διεθνούς δικαίου δεν είναι τίποτα άλλο από εντελώς ανεπιτυχείς προσπάθειες να δικαιολογήσουν τη δική τους συμπεριφορά παραβίασης των κανόνων της διεθνούς τάξης», προστίθεται στην ανακοίνωση του ρουμανικού ΥΠΕΞ.

