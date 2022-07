Αθλητικά

Λίβερπουλ – Μάντσεστερ Σίτι: “Κόκκινη” η πρώτη κούπα της σεζόν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι «reds» έστειλαν σαφές μήνυμα στους «Πολίτες» λίγο πριν τη σέντρα του πρωταθλήματος.

Η Λίβερπουλ κατέκτησε το 16ο τρόπαιο του Community Shield (ή Charity Shield, όπως ονομαζόταν παλιότερα η διοργάνωση), θριαμβεύοντας επί της Μάντσεστερ Σίτι με 3-1 στο "King Power" του Λέστερ, στην 100ή «έκδοση» της διοργάνωσης, και ξεκίνησε με το... δεξί τη σεζόν, στέλνοντας από νωρίς «μήνυμα» στη μεγάλη αντίπαλό της. Οι Αλεξάντερ-Άρνολντ, Σαλάχ (με πέναλτι) και Νούνιες σημείωσαν τα γκολ της ομάδας του Γιούργκεν Κλοπ, ο Άλβαρεζ ισοφάρισε προσωρινά για τη Σίτι.

Οι "reds" ξεκίνησαν τον αγώνα στα «κόκκινα» και μόλις στο 4’ ο Σαλάχ πέρασε όποιον βρήκε μπροστά του από τα δεξιά, μπήκε στην περιοχή και πλάσαρε από καλή θέση, στην εξωτερική πλευρά της εστίας της Μάντσεστερ Σίτι.

Στο 21’ ο Αιγύπτιος άσος «έσπασε» στην μπάλα στον Αλεξάντερ-Άρνολντ ο οποίος σούταρε εκτός περιοχής, με την μπάλα να κοντράρει λίγο και στο κεφάλι του Άκε, να αλλάζει πορεία και να καταλήγει στα δίχτυα για το 1-0 των "reds".

Στο 25’ ο Ντε Μπρόινε μπήκε από τα δεξιά, έκανε την ενέργεια, αλλά το σουτ του έφυγε έξω, με τη Σίτι να επιμένει και να χάνει διπλή ευκαιρία με τον Χάαλαντ στο 34’. Το πλασέ του Νορβηγού αποκρούστηκε από τον Άντριαν, ενώ στην εξέλιξη της φάσης από σέντρα του Γκρίλις έπιασε «αέρα» στο γυριστό που επιχείρησε με «φάτσα» το τέρμα...

Στο 40’ Ο Μαχρέζ μπήκε από τα δεξιά, έκανε το πλασέ με το αριστερό αλλά και πάλι ο Άντριαν ήταν εκεί και απομάκρυνε τη μπάλα. Ο γκολκίπερ της Λίβερπουλ «νίκησε» τον Αλγερινό επιθετικό και στο πρώτο λεπτό του δευτέρου μέρους, ενώ στο 64’ ο Νούνιες βγήκε στο τετ-α-τετ με τον Έντερσον (έπειτα από ασίστ του Χέντερσον), όμως ο Βραζιλιάνος γκολκίπερ «νίκησε» τον Ουρουγουανό επιθετικό, αποκρούοντας με το... κεφάλι!

Η Σίτι έφτασε στην ισοφάριση στο 70’. Ο Άντριαν «νίκησε» από κοντά τον Φόντεν, όμως ο Άλβαρεζ που... καιροφυλαχτούσε έκανε το 1-1, με το τέρμα του να κατακυρώνεται δύο λεπτά αργότερα, έπειτα από τον σχετικό έλεγχο στο VAR.

Η Λίβερπουλ αντέδρασε άμεσα και στο 83’ κέρδισε πέναλτι, όταν από την κεφαλιά του Νούνιες μέσα απ' τη μικρή περιοχή, ο Άκε έδιωξε με το χέρι. Ο διαιτητής Πόουσον τσέκαρε τη φάση στο βίντεο κι έδειξε την «εσχάτη των ποινών» με τον Σαλάχ να ευστοχεί απ' τα έντεκα μέτρα, κάνοντας το 2-1 για τη Λίβερπουλ.

Το... κερασάκι στην τούρτα της νίκης της Λίβερπουλ έβαλε ο Νούνιες με κεφαλιά-ψαράκι στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων, έπειτα από ασίστ του Ρόμπερτσον με το κεφάλι. Στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων ο Χάαλαντ απ' τα τρία μέτρα... κατάφερε να στείλει την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι κι άουτ, με τον Αντριάν εξουδετερωμένο.

Διαιτητής: Κρεγκ Πόουσον

Κίτρινες: Άκε, Ντίας - Νούνιες

ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ (Γιούργκεν Κλοπ): Άντριαν, Αλεξάντερ-Άρνολντ (74’ Μίλνερ), Μάτιπ, Φαν Ντάικ, Ρόμπερτσον, Φαμπίνιο, Χέντερσον (73’ Έλιοτ), Τιάγκο (85’ Κεϊτά), Ντίαζ (90’ Καρβάλιο), Σαλάχ (90’+6 Τζόουνς), Φιρμίνο (59’ Νούνιες).

ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ (Πεπ Γκουαρντιόλα): Έντερσον, Γουόκερ, Ντίας, Άκε, Κανσέλο, Ρόδρι, Μπερνάρντο Σίλβα, Ντε Μπρόινε (73’ Γκιντογκάν), Μαχρέζ (58’ Άλβαρεζ), Γκρίλις (58’ Φόντεν), Χάαλαντ.

Ειδήσεις σήμερα:

Ιταλία: Σκότωσε στο δρόμο ανάπηρο Νιγηριανό γιατί του ζήτησε χρήματα

Τροχαίο: Μηχανή σκαρφάλωσε στα κλαδιά ελιάς!

Μίλι: Η σκυλίτσα που επέζησε 40 ημέρες χωρίς νερό και τροφή (εικόνες)