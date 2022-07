Κοινωνία

Μπούκαραν σε συνεργείο κι έκλεψαν από ανταλλακτικά ως και πετρέλαιο

Η λεία των νεαρών δραστών ξεπέρασε σε αξία τα 10.000 ευρώ, αλλά δεν πρόλαβαν να την χαρούν καθώς εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν.

Δύο νεαροί ηλικίας 27 και 23 ετών αντίστοιχα βρίσκονταν πίσω από την κλοπή σε συνεργείο αυτοκινήτων, που είχε σημειωθεί το προηγούμενο διάστημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost οι δύο νεαροί στις 16 και 17 Ιουλίου μπήκαν σε συνεργείο αυτοκινήτων στο Ηράκλειο και από τα αυτοκίνητα που υπήρχαν εκεί έκλεψαν δύο ηχοσυστήματα αυτοκινήτων, έξι (6) καταλύτες, εβδομήντα (70) μπαταρίες, μπαταρία γεννήτριας, 140 λίτρα πετρελαίου και μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτων, η συνολική χρηματική αξία των οποίων ξεπερνά τις 10.000 ευρώ.

Μετά την καταγγελία της κλοπής άνδρες της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ηρακλείου άρχισαν να ερευνούν την υπόθεση.

Συνέλεξαν αρκετά στοιχεία και μετά από κατάλληλη αξιοποίηση προέκυψε δύο νεαροί κρύβονται πίσω από την κλοπή αυτή, οι οποίοι χθες συνελήφθησαν.

Μάλιστα σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε αποθήκη ιδιοκτησίας του ενός βρέθηκε μέρος των κλοπιμαίων το οποίο κατασχέθηκε και αποδόθηκε στον επιχειρηματία.

Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ηρακλείου.

