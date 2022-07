Οικονομία

Fuel Pass 2: η πλατφόρμα, οι αιτήσεις και η πληρωμή

Την Δευτέρα αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για το βοήθημα. Μέχρι πότε θα γίνονται οι αιτήσεις. Πότε και πως θα γίνει η πληρωμή. Τι ποσό αναλογεί σε κάθε δικαιούχο.

Την Δευτέρα, 1η Αυγούστου, αναμένεται να ανοίξει τελικά η πλατφόρμα για τον δεύτερο γύρο επιδότησης καυσίμων, Fuel Pass 2.

Η νέα επιδότηση καυσίμων αφορά τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο, ενώ οι δικαιούχοι μπορούν και αυτή τη φορά να πάρουν τα χρήματα είτε στην άυλη ψηφιακή κάρτα είτε στον τραπεζικό τους λογαριασμό. Στην πρώτη περίπτωση το επίδομα είναι 15 ευρώ υψηλότερο.

Oι δικαιούχοι θα πρέπει να έχουν ήδη υποβάλλει την φορολογική τους δήλωση, πριν την προχωρήσουν στην υποβολή της αίτησης, αφού λαμβάνονται υπόψη τα εισοδήματα του 2021.

Σύμφωνα με την απόφαση που δημοσιεύεται στο ΦΕΚ, μέσω της ειδικής εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 67 του ν. 4950/2022, κάθε φυσικό πρόσωπο συμπεριλαμβανομένων και ελευθέρων επαγγελματιών, που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας με δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα φορολογικού έτους 2021 έως τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ, προσαυξανόμενο κατά τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ για τον/την σύζυγο ή μέλος συμφώνου συμβίωσης και επιπλέον κατά τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο του νοικοκυριού και έως του ποσού των σαράντα πέντε χιλιάδων (45.000) ευρώ, δύναται να αιτείται τη χορήγηση σε αυτό οικονομικής ενίσχυσης προς τον σκοπό συμβολής στην κάλυψη του κόστους κατανάλωσης καυσίμων κίνησης των μηνών Ιουλίου, Αυγούστου και Σεπτεμβρίου 2022.

Ειδικότερα για τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο 2022 η πίστωση ανέρχεται στα ακόλουθα ποσά:

100 ευρώ με τη χρήση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας για δικαιούχους ιδιοκτήτες οχημάτων πλην μοτοσυκλετών - μοτοποδηλάτων, με κύρια κατοικία στις Περιφέρειες Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Ιονίων Νήσων, Κρήτης, στην Περιφερειακή Ενότητα Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, στην Περιφερειακή Ενότητα Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, στην Περιφερειακή Ενότητα Θάσου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στη νήσο Σαμοθράκη της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και στη νήσο Αμμουλιανή της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Το ανωτέρω ποσό διαμορφώνεται σε 85 ευρώ, εφόσον ο δικαιούχος επιλέξει κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

με τη χρήση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας για δικαιούχους ιδιοκτήτες οχημάτων πλην μοτοσυκλετών - μοτοποδηλάτων, με κύρια κατοικία στις Περιφέρειες Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Ιονίων Νήσων, Κρήτης, στην Περιφερειακή Ενότητα Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, στην Περιφερειακή Ενότητα Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, στην Περιφερειακή Ενότητα Θάσου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στη νήσο Σαμοθράκη της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και στη νήσο Αμμουλιανή της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 80 ευρώ με τη χρήση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας για δικαιούχους ιδιοκτήτες οχημάτων πλην μοτοσυκλετών - μοτοποδηλάτων, με κύρια κατοικία στην υπόλοιπη Ελλάδα. Το ανωτέρω ποσό διαμορφώνεται σε 65 ευρώ, εφόσον ο δικαιούχος επιλέξει κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

με τη χρήση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας για δικαιούχους ιδιοκτήτες οχημάτων πλην μοτοσυκλετών - μοτοποδηλάτων, με κύρια κατοικία στην υπόλοιπη Ελλάδα. 70 ευρώ με τη χρήση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας για δικαιούχους ιδιοκτήτες μοτοσυκλετών - μοτοποδηλάτων, με κατοικία στις Περιφέρειες Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Ιονίων Νήσων, Κρήτης, στην Περιφερειακή Ενότητα Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, στην Περιφερειακή Ενότητα Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, στην Περιφερειακή Ενότητα Θάσου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στη νήσο Σαμοθράκη της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και στη νήσο Αμμουλιανή της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Το ανωτέρω ποσό διαμορφώνεται σε 55 ευρώ, εφόσον ο δικαιούχος επιλέξει κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

με τη χρήση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας για δικαιούχους ιδιοκτήτες μοτοσυκλετών - μοτοποδηλάτων, με κατοικία στις Περιφέρειες Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Ιονίων Νήσων, Κρήτης, στην Περιφερειακή Ενότητα Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, στην Περιφερειακή Ενότητα Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, στην Περιφερειακή Ενότητα Θάσου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στη νήσο Σαμοθράκη της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και στη νήσο Αμμουλιανή της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 60 ευρώ με τη χρήση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας για δικαιούχους ιδιοκτήτες μοτοσυκλετών - μοτοποδηλάτων, με κύρια κατοικία στην υπόλοιπη Ελλάδα. Το ανωτέρω ποσό διαμορφώνεται στα 45 ευρώ, εφόσον ο δικαιούχος επιλέξει κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

Κάθε όχημα ή μοτοσυκλέτα - μοτοποδήλατο μπορεί να δηλωθεί από ένα μόνο φυσικό πρόσωπο, το οποίο διαθέτει επί του οχήματος και της μοτοσυκλέτας - μοτοποδηλάτου πλήρη κυριότητα ή συγκυριότητα ή είναι μισθωτής δυνάμει συμβολαίου χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing).

Κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να δηλώνει μόνο ένα όχημα ή μοτοσυκλέτα - μοτοποδήλατο. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι το όχημα, μοτοσυκλέτα - μοτοποδήλατο να είναι σε κυκλοφορία, να είναι ασφαλισμένο και να μην οφείλονται γι' αυτό τέλη κυκλοφορίας.

Η είσοδος του φυσικού προσώπου- δικαιούχου στην ειδική εφαρμογή, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov. gr-ΕΨΠ), πραγματοποιείται κατόπιν αυθεντικοποίησής του με τη χρήση των κωδικών διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (taxisnet), σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4727/2020 (Α' 184). Η ενέργεια αυτή υλοποιείται, ως υπηρεσία στην υποδομή του vouchers.gov.gr και θα επαναχρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες login TAXISnet (OAuth 2.0 client) των υπαρχόντων υπηρεσιών του Προγράμματος FuelPass, σύμφωνα με την υπό στοιχεία 2653/21.4.2022 (Β' 2030) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Ο αιτών συμπληρώνει και επικαιροποιεί τα στοιχεία επικοινωνίας του και, ειδικότερα, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου.

Επίσης, συμπληρώνει και τον αριθμό του προσωπικού τραπεζικού λογαριασμού του.

Τρόποι πίστωσης της οικονομικής ενίσχυσης

Η οικονομική ενίσχυση πιστώνεται από την ανώνυμη εταιρεία του Ελληνικού Δημοσίου «Κοινωνία της Πληροφορίας Μονοπρόσωπη Α.Ε».(ΚτΠ Μ.Α.Ε.), στον δικαιούχο μέσω της ειδικής εφαρμογής παρ. 4 του άρθρου 67 του ν. 4950/2022 είτε

σε ψηφιακή χρεωστική κάρτα, που εκδίδεται ειδικά για τον σκοπό αυτόν από πιστωτικό ίδρυμα ή χρηματοπιστωτικό οργανισμό, κατά την έννοια των παρ. 2 και 3, αντίστοιχα, του άρθρου 3 του ν. 4557/2018 (Α' 139) είτε σε τραπεζικό λογαριασμό επιλογής του.

Τέλος, ορίζεται ότι η συμμετοχή του πιστωτικού ιδρύματος ή του χρηματοπιστωτικού οργανισμού στην ανωτέρω διαδικασία θα πραγματοποιείται βάσει των όρων και των προϋποθέσεων που τίθενται στο Μητρώο Συνεργαζόμενων Αδειοδοτημένων Παρόχων Υπηρεσιών Πληρωμών, που έχει συσταθεί από τον Φορέα Υλοποίησης.

