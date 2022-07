Κοινωνία

Ναρκωτικά: σύλληψη άνδρα με δεκάδες κιλά χασίς και όπλα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Που και πως εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς. Μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών βρέθηκαν κατά την έρευνα.

Σε ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, σχετικά με την εξάρθρωση ακόμη μιας ομάδας διακίνησης ναρκωτικών, αναφέρονται τα εξής:

«Συνελήφθη σε περιοχή της Βορειοανατολικής Αττικής, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, ημεδαπός για κατοχή και διακίνηση σημαντικών ποσοτήτων ναρκωτικών στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής.

Σε βάρος του, καθώς και σε βάρος ενός ακόμη ημεδαπού, ο οποίος αναζητείται, σχηματίστηκε δικογραφία για -κατά περίπτωση- παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά και τα όπλα.

Η σύλληψη εντάσσεται στο πλαίσιο συντονισμένων δράσεων της Δίωξης Ναρκωτικών για τον εντοπισμό και τη σύλληψη εμπόρων ναρκωτικών. Ειδικότερα, προηγήθηκε κατάλληλη αξιολόγηση και αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων και δεδομένων, πραγματοποιήθηκε εξακρίβωση χώρων και δημιουργήθηκαν ατομικά "προφίλ" (profiling), από τη συνδυαστική ανάλυση των οποίων αναδείχθηκε η εγκληματική τους δράση.

Ακολούθησαν έρευνες σε οικίες, αποθηκευτικούς χώρους και οχήματα σε περιοχές της Αττικής όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

177 συσκευασίες που περιείχαν 16 κιλά και 285,9 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης,

8 κιλά και 475,8 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας (SKUNK),

1 κιλό και 947,7 γραμμάρια κοκαΐνη,

31 γραμμάρια MDMA,

πιστόλι με δύο γεμιστήρες και 186 φυσίγγια,

4 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,

2 αυτοκίνητα,

3 κινητά τηλέφωνα,

770 ευρώ,

συσκευασία συγκόλλησης μεμβράνης και πλήθος νάιλον συσκευασιών.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών και παραπέμφθηκε σε Ανακριτή».

Ειδήσεις σήμερα:

Ρονάλντο - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: πρώτος αγώνας μετά τις φήμες αποχώρησης

Πακιστάν: Δύο ισχυρές σεισμικές δονήσεις μέσα σε 10 λεπτά (εικόνες)

Σέρρες: Νεκρός 26χρονος - Τον πλάκωσε ψυγείο μέσα σε ασανσέρ