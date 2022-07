Κοινωνία

Μετρό - Αθήνα: κυκλοφοριακές ρυθμίσεις διαρκείας στο κέντρο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε ποιους δρόμους υπάρχουν παρεμβάσεις για εβδομάδες, λόγω εργασιών για την Γραμμή 4 του Μετρό. Οι εναλλακτικές και οι οδηγίες για την τροφοδοσία καταστημάτων.

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις χουν τεθεί σε ισχύ, λόγω εργασιών κατασκευής της γραμμής 4 του μετρό Αθήνας και πιο συγκεκριμένα του σταθμού «Κολωνάκι».

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΓΑΔΑ:

«Λόγω εκτέλεσης εργασιών, στις 31-07-2022 και 01-08-2022 και καθ΄όλη τη διάρκεια του 24ώρου, θα πραγματοποιείται προσωρινή και τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στα παρακάτω οδικά τμήματα, περιοχής Δήμου Αθηναίων, ως εξής:

Στο αριστερό τμήμα του οδοστρώματος της οδού Κανάρη, στο τμήμα της από το ύψος του πεζόδρομου Μηλιώνη έως το ύψος της Πλ. Φιλικής Εταιρείας.

Κατά την ανωτέρω διακοπή, η κίνηση των οχημάτων θα διεξάγεται από την εναπομένουσα πλάτους 4μ. λωρίδα κυκλοφορίας.

Επί της οδού Πλατείας Φιλικής Εταιρείας, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Πατρ. Ιωακείμ και Καψάλη με πρόσβαση στο χώρο στάθμευσης μέσω του εργοταξιακού χώρου.

Επί της οδού Πατρ. Ιωακείμ, στο τμήμα της από το ύψος του πεζόδρομου Τσακάλωφ έως το ύψος της συμβολής της με την οδό Σκουφά.

Κατά την ανωτέρω διακοπή, η κίνηση των οχημάτων θα διεξάγεται:

Στο ρεύμα κυκλοφορίας της Πατρ. Ιωακείμ, από την οδό Σκουφά έως την οδό Κανάρη, μέσω μίας (1) λωρίδας κυκλοφορίας πλάτους 4,50μ.

Από και προς τη Μαράσλειο, από το ύψος της οδού Αναγνωστοπούλου, η κίνηση των οχημάτων, καθώς και η τροφοδοσία των καταστημάτων επί της οδού Πατρ. Ιωακείμ θα πραγματοποιούνται κανονικά.

Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση».

Σε έτερη ανακοίνωση της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, αναφέρονται τα κάτωθι:

«Λόγω εκτέλεσης εργασιών, κατά το χρονικό διάστημα από 31.07.2022 έως 15.10.2022 και καθ’ όλο το 24ωρο, θα πραγματοποιούνται οι ακόλουθες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα παρακάτω οδικά τμήματα, περιοχής Δήμου Αθηναίων, ως εξής:

ΦΑΣΗ 1

Σταδιακός περιορισμός του αριθμού των λωρίδων κυκλοφορίας από τέσσερις (4) σε δύο (2) της οδού Ακαδημίας και για μήκος 60,0 μ. περίπου στο ύψος της Πατριάρχου Γρηγορίου με κατάληψη της αριστερής πλευράς του οδοστρώματος κατά την φορά κίνησης των οχημάτων.

και για μήκος 60,0 μ. περίπου στο ύψος της Πατριάρχου Γρηγορίου με κατάληψη της του οδοστρώματος κατά την φορά κίνησης των οχημάτων. Απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης των οχημάτων και στις δύο πλευρές του οδοστρώματος της οδού Ακαδημίας και στο τμήμα αυτής που καθορίζεται από το ύψος της οδού Ιπποκράτους και έως το πέρας της εργοταξιακής κατάληψης.

ΦΑΣΗ 2

Σταδιακός περιορισμός του αριθμού των λωρίδων κυκλοφορίας από τέσσερις (4) σε δύο (2) της οδού Ακαδημίας και για μήκος 60,0 μ. περίπου στο ύψος της Πατριάρχου Γρηγορίου με κατάληψη της δεξιάς πλευράς του οδοστρώματος κατά την φορά κίνησης των οχημάτων.

του οδοστρώματος κατά την φορά κίνησης των οχημάτων. Απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης των οχημάτων και στις δύο πλευρές του οδοστρώματος της οδού Ακαδημίας και στο τμήμα αυτής που καθορίζεται από το ύψος της οδού Ιπποκράτους και έως το πέρας της εργοταξιακής κατάληψης.

ΦΑΣΗ 3Α

Σταδιακός περιορισμός του αριθμού των λωρίδων κυκλοφορίας από τέσσερις (4) σε δύο (2) της οδού Ακαδημίας στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ιπποκράτους και Ασκληπιού και για μήκος 7,0 μ. περίπου μετά την οδό Ρήγα Φεραίου με κατάληψη της δεξιάς πλευράς του οδοστρώματος κατά τη φορά κίνησης των οχημάτων.

και για μήκος 7,0 μ. περίπου μετά την οδό Ρήγα Φεραίου με κατάληψη της δεξιάς πλευράς του οδοστρώματος κατά τη φορά κίνησης των οχημάτων. Περιορισμός του πλάτους του οδοστρώματος στα 5,50 μ. περίπου της οδού Ρήγα Φεραίου και για μήκος 50,0 μ. περίπου έως την συμβολή της με την οδό Ακαδημίας με κατάληψη της δεξιάς πλευράς του οδοστρώματος κατά τη φορά κίνησης των οχημάτων.

και για μήκος 50,0 μ. περίπου έως την συμβολή της με την οδό Ακαδημίας με κατάληψη της δεξιάς πλευράς του οδοστρώματος κατά τη φορά κίνησης των οχημάτων. Καθολικός αποκλεισμός της οδού Κ. Παλαμά στο τμήμα της από την οδό Ρήγα Φεραίου και έως την Πατριάρχου Γρηγορίου.

στο τμήμα της από την οδό Ρήγα Φεραίου και έως την Πατριάρχου Γρηγορίου. Απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης των οχημάτων και στις δύο πλευρές του οδοστρώματος της οδού Ακαδημίας και στο τμήμα αυτής που καθορίζεται από το ύψος της οδού Ιπποκράτους και έως το πέρας της εργοταξιακής κατάληψης.

ΦΑΣΗ 3Β

Σταδιακός περιορισμός του αριθμού των λωρίδων κυκλοφορίας από τέσσερις (4) σε δύο (2) της οδού Ακαδημίας στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ιπποκράτους και Ασκληπιού και για μήκος 7,0 μ. περίπου μετά την οδό Ρήγα Φεραίου με κατάληψη της δεξιάς πλευράς του οδοστρώματος κατά την φορά κίνησης των οχημάτων.

στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ιπποκράτους και Ασκληπιού και για μήκος 7,0 μ. περίπου μετά την οδό Ρήγα Φεραίου με κατάληψη της δεξιάς πλευράς του οδοστρώματος κατά την φορά κίνησης των οχημάτων. Περιορισμός του πλάτους του οδοστρώματος στα 5,50 μ. περίπου της οδού Ρήγα Φεραίου και για μήκος 50,0 μ. περίπου έως την συμβολή της με την οδό Ακαδημίας με κατάληψη της δεξιάς πλευράς του οδοστρώματος κατά την φορά κίνησης των οχημάτων.

Καθολικός αποκλεισμός της οδού Κ. Παλαμά στο τμήμα της από την οδό Ρήγα Φεραίου και έως την Πατριάρχου Γρηγορίου.

Περιορισμός του πλάτους της Πατριάρχου Γρηγορίου και για μήκος 30,0 μ. περίπου έως την συμβολή της με την οδό Ακαδημίας με κατάληψη της δεξιάς πλευράς στην κατεύθυνση προς Ακαδημίας.

Απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης των οχημάτων και στις δύο πλευρές του οδοστρώματος της οδού Ακαδημίας και στο τμήμα αυτής που καθορίζεται από το ύψος της οδού Ιπποκράτους και έως το πέρας της εργοταξιακής κατάληψης.

ΦΑΣΗ 4

Σταδιακός περιορισμός του αριθμού των λωρίδων κυκλοφορίας από τέσσερις (4) σε δύο (2) της οδού Ακαδημίας στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ιπποκράτους και Ασκληπιού και για μηκος 12,0 μ. περίπου μετά την οδό Ασκληπιού με κατάληψη της αριστερής πλευράς του οδοστρώματος κατά την φορά κίνησης των οχημάτων.

Απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης των οχημάτων και στις δύο πλευρές του οδοστρώματος της οδού Ακαδημίας και στο τμήμα αυτής που καθορίζεται από το ύψος της οδού Ιπποκράτους και έως το πέρας της εργοταξιακής κατάληψης.

ΦΑΣΗ 5

Σταδιακός περιορισμός του αριθμού των λωρίδων κυκλοφορίας από τέσσερις σε δύο (2) της οδού Ακαδημίας από το ύψος του πεζόδρομου Μασσαλίας και για μήκος 100,0 μ . περίπου με κατάληψη της αριστερής πλευράς του οδοστρώματος κατά την φορά κίνησης των οχημάτων.

. περίπου με κατάληψη της αριστερής πλευράς του οδοστρώματος κατά την φορά κίνησης των οχημάτων. Σταδιακός περιορισμός του πλάτους του οδοστρώματος της οδού Ασκληπιού στα 3,00 μ. περίπου με κατάληψη της αριστερής πλευράς του οδοστρώματος κατά την φορά κίνησης των οχημάτων.

Απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης των οχημάτων και στις δύο πλευρές του οδοστρώματος της οδού Ακαδημίας και στο τμήμα αυτής που καθορίζεται από το ύψος της οδού Ιπποκράτους και έως το πέρας της εργοταξιακής κατάληψης.

ΦΑΣΗ 6

Σταδιακός περιορισμός του αριθμού των λωρίδων κυκλοφορίας από τέσσερις (4) σε δύο (2) της οδού Ακαδημίας από το ύψος του πεζόδρομου Μασσαλίας και για μήκος 90,0 μ. περίπου με κατάληψη της δεξιάς πλευράς του οδοστρώματος κατά την φορά κίνησης των οχημάτων.

Σταδιακός περιορισμός του πλάτους του οδοστρώματος της οδού Ασκληπιού στα 2,75 μ. περίπου με κατάληψη της δεξιάς πλευράς του οδοστρώματος κατά την φορά κίνησης των οχημάτων.

Απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης των οχημάτων και στις δύο πλευρές του οδοστρώματος της οδού Ακαδημίας και στο τμήμα αυτής που καθορίζεται από το ύψος της οδού Ιπποκράτους και έως το πέρας της εργοταξιακής κατάληψης.

Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση».

Ειδήσεις σήμερα:

Προσωπικός γιατρός: Οδηγός για την εγγραφή πολιτών

Εύβοια: Σε ΜΕΘ ο 6χρονος που δέχθηκε επίθεση από ροτβάιλερ