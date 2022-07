Κοινωνία

Ληστές “υποδύονταν” την Ομάδα ΔΙΑΣ - Ταυτοποιήθηκαν οι τρεις (εικόνες)

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας για την τετράδα των κακοποιών, εκ των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί οι τρεις. Πως δρούσαν, που και πως “χτυπούσαν”.

Με ανακοίνωση της, η Ελληνική Αστυνομία αποκαλύπτει την πλούσια δράση της συμμορίας των ληστών, που κινούνταν ανά ζεύγη σε μοτοσυκλέτες, με λευκά κράνη και σκουρόχρωμα ρούχα, ώστε να «μοιάζουν» με αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙΑΣ.

Συνολικά, μέχρι στιγμής, έχουν εξιχνιαστεί έξι ένοπλες ληστείες και μια κλοπή μοτοσυκλέτας.

Μετά από την σύλληψη του 26χρονου αλλοδαπού, μέλους της συμμορίας, βίντεο – ντοκουμέντο από την δράση της οποίας παρουσίασε την Παρασκευή το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, οι αστυνομικοί έχουν προχωρήσει στην ταυτοποίηση ακόμη δύο μελών της σπείρας, οι οποίοι αναζητούνται, ενώ συνεχίζεται η έρευνα για τον τέταρτο της «παρέας», που διέπραττε ένοπλες ληστείες σε καταστήματα.





Η ανακοίνωση της Αστυνομίας:

«Από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Βορειοανατολικής Αττικής και τη Διεύθυνση Άμεσης Δράσης (Ομάδα ΔΙ.ΑΣ.) συνελήφθη προχθές, Παρασκευή 29 Ιουλίου 2022, σε περιοχή της Αττικής, 26χρονος αλλοδαπός για ληστείες, κλοπή μοτοσυκλέτας κατά συναυτουργία και κατά συρροή, επικίνδυνες σωματικές βλάβες, συμμορία και για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται επιπλέον δύο αλλοδαποί, τα στοιχεία των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί πλήρως καθώς και ένα ακόμη άτομο, που αναζητούνται.

Όσον αφορά στη μεθοδολογία τους, οι κατηγορούμενοι αφού συνέστησαν εγκληματική οργάνωση με διαρκή δράση και με σκοπό το παράνομο οικονομικό όφελος, διέπρατταν κλοπές μοτοσυκλετών σταθμευμένων σε πυλωτές πολυκατοικιών και με αυτές μετέβαιναν σε πρατήρια υγρών καυσίμων, περίπτερα και άλλα καταστήματα σε διάφορες περιοχές της Αττικής.

Στη συνέχεια εισέρχονταν σε αυτά και με την απειλή πυροβόλων όπλων ακινητοποιούσαν τους υπαλλήλους αφαιρώντας τις εισπράξεις από τα ταμεία καθώς και καπνικά προϊόντα, ενώ σε περίπτωση που οι υπάλληλοι δεν ακολουθούσαν τις εντολές τους ασκούσαν σωματική βία.

Χαρακτηριστικό του τρόπου δράσης τους ήταν ότι κατά τη διάπραξη των παράνομων πράξεών τους, κάλυπταν τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους με λευκά κράνη, χρησιμοποιούσαν σκουρόχρωμο ρουχισμό, γάντια και λευκές μοτοσυκλέτες ενώ η σύνθεση τους ήταν τετραμελής προκειμένου να προσομοιάζουν με αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ.

Ως ορμητήριο είχαν σημεία που τους παρείχαν απόλυτη κάλυψη ενώ επέλεγαν να χρησιμοποιούν μοτοσυκλέτες οι οποίες τους προσέφεραν το πλεονέκτημα να κινούνται με ευελιξία.

Για τον τερματισμό της δράσης τους συστήθηκε από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Βορειοανατολικής Αττικής ειδική ομάδα αστυνομικών και στο πλαίσιο αυτό, πρωινές ώρες της 29-07-2022 σε συνεργασία με αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ κατέστη δυνατός ο εντοπισμός και η σύλληψη του 26χρονου, μετά τη διάπραξη δύο ληστειών σε σούπερ μάρκετ σε Γλυφάδα και Παλαιό Φάληρο.

Από την μέχρι στιγμής έρευνα έχουν εξιχνιασθεί -6- ένοπλες ληστείες και -1- κλοπή μοτοσυκλέτας.

Ο συλληφθείς, με τη σε βάρος του δικογραφία, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα».

