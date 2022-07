Κοινωνία

Αίγινα: Θρίλερ με 20χρονη που βρέθηκε απαγχονισμένη στην αυλή του σπιτιού της

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σοκ και θλίψη στην Αίγινα. Ερωτηματικά γύρω από τον θάνατο της 20χρονης. Αναζητείται πρόσωπο - «κλειδί».



Ερωτηματικά προκύπτουν από την μυστηριώδη αυτοκτονία μιας 20χρονης, που βρέθηκε στις 9.30 το πρωί του Σαββάτου κρεμασμένη έξω από το σπίτι της μητέρας της, στην Αίγινα.

Από τις καταθέσεις προσώπων που ήταν μαζί της μέχρι τα ξημερώματα οπότε και έφυγε από μαγαζί όπου εργαζόταν για να επιστρέψει στο σπίτι της, δεν προκύπτει καμιά ένδειξη ότι η άτυχη κοπέλα σκεπτόταν να βάλει τέλος στη ζωή της και μάλιστα με αυτόν τον τραγικό τρόπο. Αντίθετα, όλοι συμφωνούν ότι βρισκόταν σε πολύ καλή διάθεση, έψαχνε σπίτι να μετακομίσει και μιλούσε για τα όνειρα που έκανε προκειμένου να προχωρήσει στη ζωή της.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, απαντήσεις στο μυστήριο που καλύπτει αυτήν την τραγωδία αναμένεται να δώσει η νεκροψία – νεκροτομή που θα διενεργηθεί εντός των προσεχών ημερών στον Πειραιά.

Πάντως, το ενδεχόμενο της εγκληματικής ενέργειας, όχι μόνο δεν μπορεί να αποκλειστεί αλλά εξακολουθεί να παραμένει βάσιμο, ιδιαίτερα αν ληφθεί υπόψη ο τρόπος αυτοκτονίας, αλλά και η γενική εικόνα της σορού που μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας της Αίγινας.

Η κοπέλα δεν άφησε κάποιο σημείωμα που να εξηγεί γιατί ήθελε να βάλει τέλος στη ζωή της, ενώ υποψίες γεννά και η εξαφάνιση προσώπου του περιβάλλοντος της οικογένειας, με το οποίο φέρεται η 20χρονη να είχε έντονες προστριβές το τελευταίο διάστημα.

Πηγή: saronicmagazine.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Γυναικοκτονία στο Ρέθυμνο: Μαχαίρωσε μέχρι θανάτου την σύζυγό του

Εύβοια: Σε ΜΕΘ ο 6χρονος που δέχθηκε επίθεση από ροτβάιλερ

Βιασμός ΑμεΑ στα Χανιά: Παραπομπή σε δίκη των ιερέων προτείνει η Εισαγγελέας