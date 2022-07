Κοινωνία

Σέρρες - Ασανσέρ: Το ψυγείο “καρφώθηκε” στην καρωτίδα του 26χρονου (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συγκλονίζει η τραγωδία, με θύμα νεαρό φοιτητή, που μετέφερε ψυγείο με τον ανελκυστήρα. Πως συνέβη το κακό.

Συγκλονίζει η τραγωδία στις Σέρρες, με τον φρικτό θάνατο, που βρήκε ένας 26χρονος φοιτητής, μέσα σε ανελκυστήρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Σερρών, από όπου και οι φωτογραφίες, ο νεαρός φοιτητής από την Χρυσούπολη Καβάλας, λίγο μετά τα μεσάνυχτα προσπάθησε με ένα καρότσι μεταφοράς να κατεβάσει το ψυγείο του με τον ανελκυστήρα, καθώς θα μετακόμιζε σε γειτονικό σπίτι.

Το ασανσέρ φέρεται πως δεν διέθετε εσωτερική πόρτα ασφαλείας. Λόγω της τοποθέτησης του και των αναταράξεων της καμπίνας, το ψυγείο μετακινήθηκε και κάπου "σκάλωσε" στο φρεάτιο..

Ο άτυχος φοιτητής, που δούλευε παράλληλα ως διανομέας στις Σέρρες, βρήκε φρικτό θάνατο, όταν μετά την μετακίνηση του μέσα στον ανελκυστήρα, το ψυγείο¨μετακινήθηκε και "καρφώθηκε" στην καρωτίδα του. Το "χτύπημα" στην καρωτίδα στάθηκε μοιραίο για τον άτυχο 26χρονο.

Σύμφωνα με τον διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Σερρών, Νίκο Παπαδόπουλο, ο ανελκυστήρας είχε σταματήσει μεταξύ πρώτου και δευτέρου ορόφου και μέσα σε αυτόν ήταν ο άτυχος 26χρονος, όπως περιγράφεται, στιμεγμένος απο την οικιακή συσκευή.

Άνδρες της Πυροσβεστικής υπηρεσίας Σερρών κατάφεραν να τον απεγκλωβίσουν και άμεσα μεταφέρθηκε από πλήρωμα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών, όπου εκεί διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Προανάκριση διενεργεί το Α.Τ. Σερρών.

Ειδήσεις σήμερα:

Γυναικοκτονία στο Ρέθυμνο: Μαχαίρωσε μέχρι θανάτου την σύζυγό του

Αίγινα: Θρίλερ με 20χρονη που βρέθηκε απαγχονισμένη στην αυλή του σπιτιού της

Ο Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν έφαγε “Κρητικά” στην Αθήνα - Τι είπε στον σεφ (εικόνες)