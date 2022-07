Κοινωνία

Σέρρες: Νεκρός 26χρονος - Τον πλάκωσε ψυγείο μέσα σε ασανσέρ

Ανείπωτη τραγωδία με θύμα τον νεαρό άνδρα. Τι ερευνούν οι Αρχές για το δυστύχημα.

Τραγικό θάνατο μέσα σε ανασέρ, βρήκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα του Σαββάτου ένας 26χρονος στις Σέρρες.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άτυχος νεαρός επιχείρησε με ένα καρότσι μεταφοράς, να κατεβάσει ένα ψυγείο με τον ανελκυστήρα, αλλά για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους, ενώ ο ανελκυστήρας βρισκόταν εν κινήσει, το ψυγείο τον καταπλάκωσε, με συνέπεια ο 26χρονος να αφήσει την τελευταία του πνοή.

Για τον απεγκλωβισμό του νεαρού χρειάστηκε η συνδρομή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας

Ο 26χρονος διεκομίσθη στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Παραγγέλθηκε νεκροψία-νεκροτομή για τον άτυχο 26χρονο

Προανάκριση για το συμβάν διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Σερρών.

