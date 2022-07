Κόσμος

Γαλλία: Γιος μαχαίρωσε μέχρι θανάτου τον πατέρα του

Τι διευκρίνισε από την πλευρά της η αρμόδια για την έρευνα εισαγγελία του Μετς.



Ένας 24χρονος Σύρος με βαρύ ψυχιατρικό ιστορικό μαχαίρωσε μέχρι θανάτου τον 57χρονο πατέρα του τη νύχτα από το Σάββατο προς την Κυριακή στο Μετς της ανατολικής Γαλλίας, έγινε γνωστό από προσκείμενες πηγές.

«Ένας νεαρός άνδρας σκότωσε τον πατέρα του με μαχαίρι, έχοντας πιθανώς ένα βαρύ ψυχιατρικό ιστορικό», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο η περιφερειακή νομαρχία, κάνοντας λόγο για «ένα ενδοοικογενειακό δράμα».

Από την πλευρά της, η αρμόδια για την έρευνα εισαγγελία του Μετς, διευκρίνισε ότι «δολοφονία με μαχαίρι σημειώθηκε χθες το βράδυ στο Μετς» και ότι «οι έρευνες βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη».

Σύμφωνα με μια αστυνομική πηγή, ο άνδρας «σκότωσε τον πατέρα του με μαχαίρι» προτού «τον καθηλώσουν και τον θέσουν υπό έλεγχο τα αδέρφια του».

Γνωστός και υπό παρακολούθηση για σχιζοφρένεια, ο φερόμενος ως δράστης τέθηκε υπό κράτηση από την αστυνομία.

