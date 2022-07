Κοινωνία

Άγιος Δημήτριος: Φωτιά σε βιοτεχνία

Η φωτιά καίει το κτίριο, που βρίσκεται εντός του οικιστικού ιστού.

Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγα λεπτά σε βιοτεχνία στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου Αττικής.

Για την κατάσβεση επιχειρούν 12 προσβέστες με 4 οχήματα.

