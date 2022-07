Ρονάλντο - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: πρώτος αγώνας μετά τις φήμες αποχώρησης

Αθλητικά

Ο πορτογάλος σταρ τράβηξε όλα τα βλέμματα πάνω του στο φιλικό της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με τη Ράγιο Βαγιεκάνο.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο επέστρεψε στις αγωνιστικές υποχρεώσεις της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κι αγωνίστηκε στο φιλικό με τη Ράγιο Βαγιεκάνο το απόγευμα της Κυριακής (31/7) στο Όλντ Τράφορντ.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο τράβηξε όλα τα βλέμματα πάνω του στο φιλικό της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με τη Ράγιο Βαγιεκάνο, μιας κι αγωνίστηκε για πρώτη φορά τη φετινή σεζόν, μετά τις φήμες περί αποχώρησης του από την ομάδα.

Ο Πορτογάλος σταρ ξεκίνησε βασικός, είχε μια καλή στιγμή στις αρχές του αγώνα αλλά στη συνεχεία έγινε αλλαγή με την έναρξη του δευτέρου μέρους από τον Ντιαλό.

Ο Ντιάλο μάλιστα ήταν ο σκόρερ του αγώνα στο 49? της αναμέτρησης με τη Ράγιο Βαγιεκάνο να ισοφαρίζει στο 57? με τον Άλβαρο Γκαρσία.

Οι συνθέσεις των ομάδων:

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Χίτον, Βαράν, Τέγιες, Βαν Ντε Μπεκ, Γκάρνερ (74? Ίγκμπαλ), Λάιρντ, Τσονγκ, Γκαρνάτσο (73? Σορετίρ), Μαρτίνες (61? Μπαιγί), Έρικσεν (61? Μέζμπρι), Ρονάλντο (46? Ντιαλό).

Ράγιο Βαγιεκάνο: Ντιμιτρίεβσκι (46? Λόπες), Μπαλιού, Φραν Γκαρσία, Κατένα, Σουάρες, Λόπες (65? Πόζο), Αλβάρο Γκαρσία, Κις, Τρέγιο (65? Βαλεντίν), Φαλκάο (65? Σάλβι), Παλαθόν (74? Ντέκα).

