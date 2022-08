Κόσμος

Κόσοβο: Παρεμβάσεις από ΕΕ και ΗΠΑ για εκτόνωση της έντασης

Οι ΗΠΑ και οι Ευρωπαίοι έκαναν παρέμβαση για να ηρεμήσουν την τεταμένη κατάσταση στο Κόσοβο.

Η ένταση στο βόρειο Κόσοβο βαίνει προς εκτόνωση μετά την απόφαση της κυβέρνησης του Κοσόβου να αναστείλει για έναν μήνα την εφαρμογή της απόφασης αντικατάστασης των σερβικών πινακίδων κυκλοφορίας.

Η Πρίστινα προχώρησε στην απόφαση αυτή έπειτα από παρέμβαση των ΗΠΑ, που ζήτησαν να ανακληθεί προσωρινά το μέτρο για να αποφευχθεί κλιμάκωση της έντασης.

Παρεμβάσεις στην Πρίστινα έγιναν επίσης και από την ΕΕ με το ίδιο αίτημα.

Όπως ανακοινώθηκε από την κυβέρνηση του Κοσόβου, η απόφαση για τις πινακίδες κυκλοφορίας δεν αποσύρεται, αλλά θα αρχίσει να εφαρμόζεται από την 1η Σεπτεμβρίου, όχι από σήμερα 1η Αυγούστου όπως είχε αναγγελθεί.

Ο πρόεδρος της Σερβίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς μετά από σύσκεψη που είχε χθες τα μεσάνυχτα με την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων δήλωσε ικανοποιημένος που επικράτησε η λογική.

«Εργαζόμαστε για να ηρεμήσουν τα πράγματα, αυτό είναι το σημαντικότερο για μας και όσο κι αν είναι δύσκολο δεν παραδινόμαστε και στο τέλος η Σερβία θα νικήσει» ανέφερε σε δήλωση του ο κ. Βούτσιτς.

Η κυβέρνηση του Άλμπιν Κούρτι είχε δώσει διορία ένα μήνα στους Σέρβους του Κοσόβου να αντικαταστήσουν τις σερβικές πινακίδες κυκλοφορίας των οχημάτων τους με πινακίδες που θα εκδίδονται από τις αρχές του Κοσόβου. Επίσης, είχε αποφασιστεί να μην γίνονται αποδεκτά από σήμερα τα σερβικά δελτία ταυτότητας στις συνοριακές διαβάσεις και στους κατόχους τους θα παρέχονταν προσωρινό έγγραφο για την είσοδο στο Κόσοβο με διάρκεια παραμονής 90 ημερών.

Στο βόρειο Κόσοβο στήθηκαν οδοφράγματα σε οδικές αρτηρίες που οδηγούν προς τα διοικητικά σύνορα με την Σερβία. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις αναπτύχθηκαν στο βόρειο Κόσοβο, ενώ τέθηκαν σε ετοιμότητα οι δυνάμεις της στρατιωτικής δύναμης του NATO (KFOR). Όπως ανακοινώθηκε από την αστυνομία του Κοσόβου, χθες βράδυ, ακούγονταν πυροβολισμοί στο βόρειο Κόσοβο, κάποια βλήματα έπεσαν κοντά σε σημεία που βρίσκονταν αστυνομικές δυνάμεις — χωρίς ωστόσο να τραυματιστεί κάποιος αστυνομικός.

Πληροφορίες σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης έκαναν λόγο για είσοδο του σερβικού στρατού στο Κόσοβο και για ανταλλαγή πυρών με Κοσοβάρους αστυνομικούς.

Την πληροφορία διέψευσε πάντως το σερβικό υπουργείο Άμυνας με ανακοίνωση στην οποία ανέφερε: «Προς το παρόν, ο σερβικός στρατός δεν έχει περάσει τη διοικητική γραμμή και δεν έχει εισέλθει στο έδαφος του Κοσόβου».

Η κρίση στο Κόσοβο προκάλεσε επίσης αντίδραση της διπλωματίας της Ρωσίας, η οποία τάχθηκε στο πλευρό των Σέρβων. «Οι ηγέτες των Αλβανών του Κοσόβου γνωρίζουν ότι οι Σέρβοι δεν θα παραμείνουν αδιάφοροι όταν απειλούνται άμεσα οι ελευθερίες τους και σκόπιμα κλιμακώνουν την κατάσταση για να πυροδοτήσουν στρατιωτικό σενάριο. Φυσικά, στόχος των αιχμηρών επιθέσεων είναι και το Βελιγράδι, το οποίο η Δύση θέλει να εξουθενώσει περαιτέρω χρησιμοποιώντας αλβανικά χέρια», ανέφερε ανακοίνωση Τύπου του ρωσικού ΥΠΕΞ.

