Πλεύρης για κορονοϊό: Περιμένουμε αύξηση των κρουσμάτων το φθινόπωρο

Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για την εγγραφή στον προσωπικό γιατρό, αλλά όχι για την Αττική και τα νησιά του Αιγαίου.

Ο Υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ «Καλοκαίρι Μαζί» και σχολιάζοντας την πορεία της πανδημίας, τόνισε ότι ορισμένοι από τους σκληρούς δείκτες, κινούνται πολύ καλύτερα από ότι περιμέναμε. Για παράδειγμα σε ότι αφορά τις διασωληνώσεις αυτή τη στιγμή είναι περίπου 140 ενώ οι ειδικοί αρχικά είχαν προβλέψει ακόμη και 400 στο τέλος Ιουλίου.

Τα κρούσματα ακολουθούν πτωτική πορεία εδώ και 2 εβδομάδες είπε ο κ. Πλεύρης, ενώ υπάρχει μεγάλος αριθμός νοσηλειών με τη διαφορά όμως ότι μιλάμε κυρίως για μεγαλύτερους σε ηλικία πολίτες οι οποίοι πάσχουν και από κάποια άλλα νοσήματα και έχουν και κορονοϊό. Πάντως ο κ. Πλεύρης υπογράμμισε ότι το φθινόπωρο περιμένουμε αύξηση των κρουσμάτων καθώς η κινητικότητα από τους ανοιχτούς χώρους θα μεταφερθεί σε κλειστούς.

Ερωτηθείς για το αν θα υπάρξουν μέτρα το φθινόπωρο, ο κ. Πλεύρης είπε ότι βούληση της Κυβέρνησης είναι να μην υπάρξουν μέτρα υποχρεωτικού χαρακτήρα, αλλά αυτό θα κριθεί και από την πορεία της πανδημίας. Το ίδιο ισχύει ως πρόθεση και για τα εμβόλια, χωρίς όμως να ξεχνάμε ότι έχουν αποδειχτεί καθοριστικά για την αναχαίτιση της πανδημίας και η αναγκαιότητα τους κυρίως στις ευπαθείς ομάδες είναι δεδομένη.

Για το θέμα των ανεμβολίαστων υγειονομικών είπε ότι θα βρίσκονται σε αναστολή μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου όπως έχει ειπωθεί και μέχρι τότε η Κυβέρνηση δεν προτίθεται να επανεξετάσει το μέτρο.

Για το μέτρο του προσωπικού γιατρού που ξεκινάει από σήμερα, ο κ. Πλεύρης είπε ότι η σχετική πλατφόρμα θα έχει ανοίξει ως το απόγευμα για όλες τις Περιφέρειες εκτός από την Αττική και τα νησιά του Αιγαίου. Οι γιατροί θα μπορούν να εγγράφονται έως τις 5 Αυγούστου εκτός των Περιφερειών που θα ανοίξει η πλατφόρμα αργότερα και μπορούν να εγγραφούν έως τος 31 Αυγούστου. Έτσι σε Αττική και νησιά Αιγαίου όπου ακόμη δεν υπάρχει ο απαιτούμενος αριθμός γιατρών, οι εγγραφές πολιτών ια ξεκινήσουν από την 1η Σεπτεμβρίου.

"Αυτή τη στιγμή έχουν εγγραφεί στο σύστημα περίπου 3.000 γιατροί, αλλά θέλουμε ακόμη 1.500 – 2.000 για να είμαστε πλήρεις", είπε ο κ. Πλεύρης. Οι εγγραφές των πολιτών θα γίνονται για όσους επιθυμούν και στα φαρμακεία και στα ΚΕΠ.

Σε ότι αφορά τους γιατρούς που θα εγγραφούν στο σύστημα, οι αποδοχές τους θα φτάνουν τα 60 έως 70 χιλιάδες ευρώ για εργασία μάξιμουμ 7 ώρες ημερησίως.

Τέλος και μεταξύ άλλων, σε ότι αφορά τους ανασφάλιστους πολίτες θα μπορούν να εγγράφονται στον προσωπικό γιατρό, επιλέγοντας αρχικά γιατρούς σε Κέντρα Υγείας.

