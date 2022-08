Κοινωνία

Ρέθυμνο – αρπαγή 7χρονου: Για παρεξήγηση κάνει λόγο η κατηγορούμενη

Η 47χρονη από την Λευκορωσία οδηγήθηκε ενώπιον της ανακριτικής αρχής και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί.

Ενώπιον της ανακριτικής αρχής Ρεθύμνου βρέθηκε το πρωί της Δευτέρας 1 Αυγούστου 2022, η 47χρονη με καταγωγή από την Λευκορωσία, η οποία συνελήφθη χθες για αρπαγή ενός 7χρονου.

Η 47χρονη ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί αύριο Τρίτη 2 Αυγούστου, ενώ της ασκήθηκε ποινική δίωξη για αρπαγή ανηλίκου σε βαθμό κακουργήματος από τον εισαγγελέα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr, η κατηγορούμενη φέρεται να ισχυρίστηκε πως δεν είναι υπάλληλος του ξενοδοχείου αλλά την φιλοξενούσε σε αυτό μια εργαζόμενη. Παράλληλα, υποστήριξε πως πρόκειται για παρεξήγηση και πως οδήγησε το παιδί στο δωμάτιο της γιατί το είδε μόνο του, μέχρι να επιστρέψουν οι γονείς του με καταγωγή από τα Χανιά.

Επιπρόσθετα, ο συνήγορος της κατηγορούμενης, υποστήριξε ότι οι γονείς του παιδιού δεν επιθυμούν την άσκηση ποινικής δίωξης εις βάρος της γυναίκας και πως κατήγγειλαν το περιστατικό στην αστυνομία όταν συνειδητοποίησαν πως έλειπε το παιδί τους.

