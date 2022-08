Οικονομία

Fuel Pass 2: Χαμός για το επίδομα καυσίμων - Ποια οχήματα αφορά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μέσα σε λίγες ώρες είχαν υποβληθεί πάνω από 200 χιλιάδες αιτήσεις. Διευκρινίσεις για τα οχήματα που αφορά η επιδότηση.



Άνοιξε το πρωί σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το Fuel Pass 2. Οι αιτήσεις θα γίνονται προοδευτικά με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ, ενώ η πλατφόρμα θα μείνει ανοικτή μέχρι και τις 29 Αυγούστου. Για παράδειγμα σήμερα μπορούν να κάνουν αιτήσεις όσοι έχει ΑΦΜ που τελειώνει σε 1,2 και 3, εκτός μοτοποδηλάτων.

Η νέα επιδότηση καυσίμων αφορά τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο, ενώ οι δικαιούχοι μπορούν και αυτή τη φορά να πάρουν τα χρήματα είτε στην άυλη ψηφιακή κάρτα είτε στον τραπεζικό τους λογαριασμό. Στην πρώτη περίπτωση το επίδομα είναι 15 ευρώ υψηλότερο.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας είχαν υποβληθεί περισσότερες από 200 χιλιάδες αιτήσεις στο πλαίσιο του προγράμματος Fuel Pass 2.

Ακόμα, διευκρινίζεται ότι προκειμένου οι αιτούντες να υπάγονται στην επιδότηση του κόστους καυσίμων, η αίτηση πρέπει να αφορά: τρίκυκλο φορτηγό, επιβατικό δημόσιας χρήσης (ΕΔΧ-ΤΑΞΙ), φορτηγό, δίκυκλο, επιβατικό, τρίκυκλο επιβατικό, ελκυστήρας, επιβατικό μικτό. Η επιδότηση δεν θα καταβληθεί σε αιτούντες για: ημιρυμουλκούμενο, λεωφορείο, φορτιζόμενο ρυμουλκό, επικαθήμενο, ρυμουλκό και ρυμουλκούμενο (συρμός), αυτοκινούμενος οικίσκος, ελκυστήρας & επικαθήμενο, τραινάκι τουριστικό, ρυμουλκούμενο, ρυμουλκούμενο βαγόνι.

Ειδήσεις σήμερα:

Πισπιρίγκου: ποινικές διώξεις για τους θανάτους Μαλένας - Ίριδας

Κόρινθος: 11χρονος πυροβόλησε την 9χρονη αδελφή του

Προσωπικός γιατρός: Ξεκινούν οι εγγραφές των πολιτών