Μητσοτάκης: Η ανάρτηση για τα γενέθλια του γιου του

Οι συγκινητικές ευχές του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Μαρέβα για τα γενέθλια του γιου τους.

Ο γιος του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει γενέθλια. Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης κλείνει τα 24 χρόνια του και ο πρωθυπουργός ανέβασε μια συγκινητική φωτογραφία στο Instagram.

Πρόκειται για μία φωτογραφία στην οποία ο γιος του είναι μωρό. «Μεγάλωσες πολύ από τότε! Χρόνια πολλά Κωνσταντίνε μου» έγραψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο instagram.

Ανάρτηση όμως έκανε και η σύζυγος του πρωθυπουργού Μαρέβα, με την οποία ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει αποκτήσει συνολικά τρία παιδιά: Τον Κωνσταντίνο, την Σοφία και την Δάφνη.

«Χρόνια Πολλά στο αγοράκι μου. Πάντα υγιής και δημιουργικός. Σ’αγαπώ πολύ», έγραψε η Μαρέβα Μητσοτάκη κάτω από τη δική της νοσταλγική φωτογραφία.

