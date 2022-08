Τοπικά Νέα

Θεσσαλονίκη: Παιδί παρασύρθηκε από αυτοκίνητο (εικόνες)

Εσπευσμένα στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε 8χρονος, που παρασύρθηκε από όχημα. Ποια είναι η κατάσταση της υγείας του.

Ελαφρά τραυματίστηκε ανήλικο από ΙΧ το απόγευμα της Δευτέρας στην οδό Λαγκαδά, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία τόσο από τοι ΕΚΑΒ όσο και από την Τροχαία, ο τραυματισμός του δεν εμπνέει καμία απολύτως ανησυχία.

Κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, λίγο μετά τις 7 το απόγευμα ΙΧ παρέσυρε ανήλικο στη συμβολή των οδών Λαγκαδά και Χρυσοστόμου Σμύρνης, ηλικίας περίπου οκτώ χρόνων, με αποτέλεσμα να προκληθούν ευτυχώς μόνο κάποιες αμυχές.

Στο σημείο κλήθηκαν και έσπευσαν άμεσα τόσο διασώστες του ΕΚΑΒ για την παροχή των Πρώτων Βοηθειών, αλλά και δυνάμεις της Τροχαίας για την καταγραφή του περιστατικού.

Το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, ενώ προανάκριση για τα αίτια του ατυχήματος διενεργεί το ανακριτικό τμήμα της Τροχαίας.

