H AEK ανακοίνωσε την απόκτηση του Μίτσελ

Ο Αμερικανοπαναμέζος σέντερ την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε με τη φανέλα της Μπάμπεργκ.

Την απόκτηση του Αμερικανού Ακίλ Μίτσελ, ανακοίνωσε σήμερα η ΑΕΚ. Ο 30χρονος σέντερ (2.06 μέτρα) υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο με την Ένωση, ενώ πέρυσι, αγωνίσθηκε στην Μπάμπεργκ με την οποία είχε μέσο όρο 12.7 πόντους, 7 ριμπάουντ και 3 ασίστ ανά αγώνα.

Η ανακοίνωση της ΑΕΚ αναφέρει τα εξής:

Η AEK ΒC ανακοινώνει την απόκτηση του Ακίλ (Άντονι) Μίτσελ (Akil Anthony Mitchell).

Ο Αμερικανοπαναμέζος διεθνής αθλητής υπέγραψε σήμερα (02/08) συμβόλαιο με τη «Βασίλισσα» έως το τέλος της αγωνιστικής περιόδου 2022-2023.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Ο Ακίλ Μίτσελ γεννήθηκε στις 26 Ιουνίου του 1992 στο Σάρλοτ της Βόρειας Καρολίνα. Ο ύψους 2.06μ, με καταγωγή από τον Παναμά, και διεθνής με την Εθνική Παναμά, έκανε τα πρώτα του βήματα με τους Virginia Cavaliers στο NCAA, όπου και έμεινε για τέσσερα χρόνια. Η σεζόν 2014-15 τον βρήκε στην G League, με τη φανέλα των Rio Grande Valley Vipers, καταγράφοντας 9.8 πόντους και 9 ριμπάουντ ανά παιχνίδι.

Την επόμενη χρονιά αφίχθη για πρώτη φορά στην Ευρώπη, για λογαριασμό της Ολυμπίκ Αντίμπ, αποτελώντας βασικό στέλεχός της, με 9,2 πόντους και 7,2 ριμπάουντ ανά αγώνα. Η Αυστραλία και οι Νew Zealand Breakers ήταν ο επόμενος σταθμός, παρουσιάζοντας σταθερότητα στις επιδόσεις του, πριν επιστρέψει και πάλι στη G League, για τους Long Island Nets.

Τη διετία 2018-2020, o Αμερικανοπαναμέζος αγωνίστηκε σε Γαλλία (Μπουλαζάκ), Ιταλία (Tριέστε) και Ισραήλ (Χάποελ Γκιλμπόα Γκαλίλ), όπου και τελείωσε τις σεζόν με 9,6 πόντους και 7 ριμπάουντ κατά μέσο όρο. Τη σεζόν 2020-21 έμεινε στο Ισραήλ, αλλά για λογαριασμό της Μακάμπι Ρισόν, καταγράφοντας 15.6 πόντους και 8.8 ριμπάουντ.

Η καλή του παρουσία εκείνη τη χρονιά, του έδωσε τη δυνατότητα να αγωνιστεί με τη φανέλα της Καρσίγιακα, σε Τουρκία και Basketball Champions League, πριν τον «κλείσει» νωρίς στη σεζόν η Μπάμπεργκ. Στη γερμανική ομάδα, ο διεθνής σέντερ ήταν βασικό της στέλεχος και ολοκλήρωσε τη χρονιά με 12.7 πόντους, 7 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

