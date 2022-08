Κοινωνία

Φωτιά στην Πύλο: μάχη με τον άνεμο και εκκένωση οικισμών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μήνυμα από το 112 έλαβαν κάτοικοι της περιοχής για να εκκενώσουν το Μεσοχώρι.

(εικόνα αρχείου)

Συναγερμός έχει σημάνει από νωρίς το μεσημέρι της Τετάρτης, μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε στην περιοχή Μεσοχώρι στην Πύλο.

Μήνυμα, μέσω της υπηρεσίας επικοινωνιών έκτακτης ανάγκης 112 του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, στάλθηκε σε όσους βρίσκονται στην περιοχή Μεσοχώρι, της Πύλου, ώστε να εκκενώσουν προληπτικά την κοινότητα και να κινηθούν προς την περιοχή, Πήδασος, λόγω της φωτιάς που εκδηλώθηκε, στο Σχίνο και εξακολουθεί να βρίσκεται σε εξέλιξη.

Στο σημείο επιχειρούν 65 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων και 14 Φινλανδοί, με τέσσερις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 15 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού, τέσσερα πυροσβεστικά αεροπλάνα και δύο ελικόπτερα.

Ειδήσεις σήμερα:

Χατζηδάκης – ΕΦΚΑ: Αυξάνονται οι δόσεις για την πάγια ρύθμιση οφειλών

Στον ΑΝΤ1 η Μαρία Αναστασοπούλου

Κορονοϊός: Το σύμπτωμα που μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια μνήμης