Κοινωνία

Γυναικοκτονία στο Περιστέρι: Η 17χρονη ήταν θύμα ασέλγειας και bullying

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συγκλονίζουν οι αποκαλύψεις και το μαράζι του πατέρα της ανήλικης που δολοφονήθηκε στο σπίτι της. Ο πατέρας της μιλά στον ΑΝΤ1.

Ρεπορτάζ: Κέλλυ Χεινοπώρου, Αντιγόνη Θάνου, Μανώλης Ασσαριώτης

Η μικρή αδελφή της άτυχης 17χρονης, εκείνη που την βρήκε νεκρή στο σπίτι τους στο Περιστέρι, έφυγε από αυτό χωρίς να κάνει δηλώσεις. Πήρε μόνο λίγα ρούχα σε μια βαλίτσα, για το ταξίδι τους στο Μακροχώρι Ημαθίας, όπου μεγάλωσαν και όπου αύριο θα γίνει η κηδεία της αδικοχαμένης Νικολέτας. Η 16χρονη αδελφή της, στα κοινωνικά δίκτυα – στα οποία και οι δυο ήταν ενεργές – ανεβάζει κοινά τους βίντεο, όταν ανέμελες αναρτούσαν χαρούμενες στιγμές τους, γράφοντας πόσο της λείπει. «Θέε μου, γύρνα το χρόνο πίσω και πες μου ότι δεν έγινε» , γράφει μεταξύ άλλων.

Στα νύχια της άτυχης κοπέλας, η οποία – σύμφωνα με τον ιατροδικαστή – πάλεψε για την ζωή της, πριν οδηγηθεί στον ασφυκτικό της θάνατο, οι αρχές εντόπισαν το DNA του 22χρονου συντρόφου της. Η αστυνομία συνεχίζει το ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του, την ώρα που φίλοι του φέρεται να ενημέρωσαν τις Αρχές ότι έχει εξαφανιστεί από την εργασία του και το σπίτι που διέμενε, από το οποίο – σύμφωνα με πληροφορίες – λίγο μετά το έγκλημα πήρε κάποια προσωπικά του αντικείμενα και τράπηκε σε φυγή.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο πατέρας του 22χρόνου το 2012 είχε συλληφθεί με την κατηγορία της αρπαγής και ανθρωποκτονίας, ενώ ο νεαρός αλλοδαπός που συνόδευσε την αδελφή του θύματος στο σπίτι της οικογένειας και βρήκαν την 17χρονη νεκρή, συνελήφθη καθώς διέθετε επίσημα έγγραφα παραμονής και οδηγήθηκε στην Αμυγδαλέζα για να απελαθεί στην χώρα του.

Την ίδια ώρα, συγκλονίζει ο πατέρας του θύματος, με τις αποκαλύψεις που κάνει στον ΑΝΤ1.

«Κάθομαι και βλέπω φωτογραφίες και όλο κλαίω. Πριν από ένα μήνα περνούσαμε καλά, το΄χα στην αγκαλιά μου. Είμαι ράκος. Το παιδί μου δεν μπορεί να το φέρει κανένας πίσω», λέει απαρηγόρητος ο πατέρας της 17χρονης, κάνοντας μία σοκαριστική αποκάλυψη.

Η Νικολέτα αλλά και ο μεγάλος του γιός (από τα συνολικά 4 παιδιά της οικογένειας) πριν από λίγα χρόνια, όταν ήταν 11 και 8 ετών αντίστοιχα , στο Μακροχώρι όπου μεγάλωσαν είχαν πέσει θύματα συστηματικής ασέλγειας από τρεις άνδρες οι οποίοι καταδικάστηκαν.

«Τα παιδιά βιαστήκανε. Έγιναν δικαστήρια, καταδικαστήκανε, ο ένας 53χρόνια, ο άλλος 16-17χρόνια. Στο σχολείο το κοροϊδεύανε, δέχτηκε bullying. Προσπαθούσε να επιβιώσει, να μην το σκέφτεται», λέει ο πατέρας.

Η είδηση της ασέλγειας σε βάρος των δυο παιδιών , το 2018 , είχε κυριαρχήσει στα μέσα. Οι εισαγγελικές Αρχές είχαν δώσει στην δημοσιότητα τις φωτογραφίες τους, ανάμεσά τους και ένας 73χρονος ο οποίος – μετά την καταδίκη τους - πέθανε στην φυλακή. Οι τρεις ασελγούσαν σε βάρος της 11χρονης Νικολέτας και του 8χρονου αδελφού της για δυο ολόκληρα χρόνια, κατά το διάστημα 2016-17, πριν αποκαλυφθεί η αλήθεια και η Νικόλετα με την αδελφή της φύγουν για Αθήνα για να γλυτώσουν τον κοινωνικό στιγματισμό.

‘Όπως δήλωσε στον ΑΝΤ1 ο πατέρας, η κοπέλα έφυγε για την Αθήνα για «να χαρεί την ζωή της, να την πάρει από την αρχή πάλι, όσο μπορούσε να χαρεί την ζωή της, να διώξει τον πόνο της. Τελικά, ορίστε, έγινε αυτό που έγινε. Σκέφτηκε ότι η σχέση της θα είναι πολύ καλή και να το αποτέλεσμα».

Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, η 17χρονη είχε μαρτυρικό τέλος. Ο δράστης φέρεται να χρησιμοποίησε κάποιο πανί καθώς και με τα δυο του χέρια ώστε να φράξει την μύτη και το στόμα του άτυχου κοριτσιού.

Ειδήσεις σήμερα:

ΑΑΔΕ: Φοροδιαφυγή “μαμούθ” από ξενοδοχεία στη Σαντορίνη

Πυροσβεστική: πάνω από 1000 πυρκαγιές την τελευταία εβδομάδα

Ιωάννινα: Φονική μετωπική σε προσπέραση νταλίκας (εικόνες)