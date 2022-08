Κοινωνία

Περιστέρι: Θρίλερ με τον θάνατο νεαρής γυναίκας

Η κοπέλα βρέθηκε νεκρή με μώλωπες στο σώμα της, αλλά στο σπίτι δεν υπάρχουν ίχνη παραβίασης.

Τον θάνατο μιας νεαρής κοπέλας στο Περιστέρι ερευνούν οι Αρχές, προσπαθώντας να εξακριβώσουν τα αίτια του.

Την κοπέλα βρήκαν χωρίς τις αισθήσεις της συγγενικά της πρόσωπα γύρω στα μεσάνυχτα και είχε εμφανείς μώλωπες στο σώμα της.

Στο σπίτι όμως δεν υπήρχαν ίχνη παραβίασης γεγονός που παραπέμπει στο ενδεχόμενο οι μώλωπες αυτοί να προέρχονται από οικείο πρόσωπο της.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες οι Αρχές αναζητούν τον σύντροφο της και εξετάζουν το ενδεχόμενο να βρισκόμαστε μπροστά σε ακόμη μια γυναικοκτονία.





