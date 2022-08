Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία: Ρωσική επίθεση ανάγκασε του Ουκρανούς σε υποχώρηση

Ο Ζελένσκι χαρακτήρισε αυτή την εβδομάδα «κόλαση» την πίεση υπό την οποία βρίσκονται οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας του στην περιφέρεια Ντονμπάς.

Η Ουκρανία δήλωσε σήμερα ότι αναγκάστηκε να παραχωρήσει έδαφος στο ανατολικό τμήμα της χώρας αντιμέτωπη με μια ρωσική επίθεση.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαρακτήρισε αυτή την εβδομάδα «κόλαση» την πίεση υπό την οποία βρίσκονται οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας του στην περιφέρεια Ντονμπάς, στην ανατολική Ουκρανία. Έκανε λόγο για σφοδρές μάχες γύρω από την πόλη Αβντίιβκα και το οχυρωμένο χωριό Πίσκι, όπου το Κίεβο παραδέχθηκε «μια μερική επιτυχία» των Ρώσων αντιπάλων του τις τελευταίες ημέρες.

Ο ουκρανικός στρατός δήλωσε σήμερα πως ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν τουλάχιστον δύο επιθέσεις εναντίον του Πίσκι, όμως οι Ουκρανοί στρατιώτες κατάφεραν να τις απωθήσουν.

Τα τελευταία οκτώ χρόνια η Ουκρανία ενίσχυσε αμυντικές θέσεις στο Πίσκι, θεωρώντας ότι θα είναι μια ουδέτερη ζώνη (buffer zone) απέναντι σε υποστηριζόμενες από τη Ρωσία δυνάμεις που ελέγχουν την πόλη Ντονέτσκ περίπου 10 χλμ. νοτιοανατολικά.

Ο στρατηγός Ολέκσιι Γκρόμοφ δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου πως οι ουκρανικές δυνάμεις ανακατέλαβαν δύο χωριά γύρω από την ανατολική πόλη Σλοβιάνσκ, αλλά απωθήθηκαν στα περίχωρα της πόλης Αβντίιβκα αφού αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν ένα ανθρακωρυχείο που θεωρείτο αμυντική θέση-κλειδί.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας επιβεβαίωσε την επίθεσή του. Είπε πως οι δυνάμεις του προκάλεσαν μεγάλες απώλειες στις ουκρανικές δυνάμεις γύρω από την Αβντίιβκα και άλλες δύο περιοχές στην επαρχία Ντονέτσκ, αναγκάζοντας μονάδες πεζικού του Κιέβου να υποχωρήσουν.

Το Reuters δεν είναι σε θέση προσώρας να επιβεβαιώσει τους ισχυρισμούς της μίας ή της άλλης πλευράς.

