Μαρία Σάκκαρη: Αποκλεισμός από το Σαν Χοσέ

Εκτός του τουρνουά η Μαρία Σάκκαρη που αποκλείστηκε από το δεύτερο γύρο.

Με μία μεγάλη έκπληξη συνεχίσθηκε το διεθνές τουρνουά τένις, που φιλοξενείται στο Σαν Χοσέ των ΗΠΑ.

Η Μαρία Σάκκαρη, Νο 3 στον κόσμο και Νο 1 στο ταμπλό, αποκλείσθηκε στον 2ο γύρο από την «οικοδέσποινα», Σέλμπι Ρότζερς (Νο 45 στον κόσμο).

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια, δεν κατάφερε να προσαρμοσθεί στις συνθήκες και να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις του αγώνα, καθώς σχεδόν σε κανένα σημείο της αναμέτρησης, δεν βρήκε απαντήσεις στο παιχνίδι της 29χρονης Αμερικανίδας.

Στο πρώτο σετ, η Σέλμπι «έσπασε» τρεις φορές το σερβίς της 27χρονης Σάκκαρη και μετά από 27 λεπτά, έφθασε με άνεση στο 6-1.

Η Ελληνίδα τενίστρια, «έβγαλε αντίδραση» στο δεύτερο σετ, με τις δύο αθλήτριες να κρατούν το σερβίς τους, μέχρι το 3-3, σημείο στο οποίο ο Σέλμπι προηγήθηκε με 4-3 και με μπρέϊκ προηγήθηκε 5-3, για να φθάσει στο 6-3 και στην νίκη, μετά από 46 λεπτά.

