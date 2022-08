Πολιτική

Παναγιώτης Κοντολέων: Παραιτήθηκε ο διοικητής της ΕΥΠ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ανακοίνωση για την παραίτηση και αντικατάσταση του διοικητή της ΕΥΠ.

Παραιτήθηκε ο διοικητής της ΕΥΠ, Παναγιώτης Κοντολέων, όπως ανακοίνωσε το γραφείο Τύπου του Πρωθυπουργού, ενώ τα καθήκοντά του αναλαμβάνει ο Θεμιστοκλής Δεμίρης.

Λίγο νωρίτερα δεκτή είχε γίνει και η παραίτηση του ο Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού, Γρηγόρης Δημητριάδης.

Η ανακοίνωση του γραφείο Τύπου του Πρωθυπουργού

Ο Διοικητής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, Παναγιώτης Κοντολέων, υπέβαλε την παραίτησή του στον Πρωθυπουργό, κατόπιν λανθασμένων ενεργειών που διαπιστώθηκαν στη διαδικασία των νόμιμων επισυνδέσεων.

Η παραίτηση έγινε αποδεκτή. Νέος Διοικητής της ΕΥΠ αναλαμβάνει ο έως σήμερα Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εξωτερικών, Πρέσβης Θεμιστοκλής Δεμίρης. Ο κ. Δεμίρης θα ενημερώσει την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας μετά την επανεκκίνηση των εργασιών της Βουλής.

Ειδήσεις σήμερα:

Ταϊβάν: Κινεζικοί πύραυλοι πέταξαν από πάνω

Ζώδια: Οι προβλέψεις για το τριήμερο

Λάρισα: Αγελάδα ποδοπάτησε άνδρα