Γκράινερ: Θλίψη και οργή για την καταδίκη της

Καταδικάστηκε σε πολυετή φυλάκιση από ρωσικό δικαστήριο. Ο Μπάιντεν χαρακτήρισε την ετυμηγορία «απαράδεκτη».



Με θλίψη και οργή, αντέδρασε ο κόσμος του αθλητισμού στην καταδίκη της Αμερικανίδας μπασκετμπολίστριας, Μπρίτνεϊ Γκράϊνερ, σε εννιαετή φυλάκιση, από ρωσικό δικαστήριο για διακίνηση ναρκωτικών, ζητώντας δράση για την «απελευθέρωση της BG».

Μετά τα δυνατά λόγια του Τζο Μπάιντεν, ο οποίος έκρινε αυτήν την ετυμηγορία «απαράδεκτη» και ζήτησε από την «Ρωσία να απελευθερώσει αμέσως την Γκράϊνερ, η Βορειοαμερικανική Γυναικεία Λίγκα Μπάσκετ (WNBA), αντέδρασε πρώτη σε κοινό δελτίο τύπου με το ΝΒΑ.

Οι δύο φορείς του αμερικανικού μπάσκετ, εξέφρασαν την λύπη τους για την «άδικη και λυπηρή καταδίκη» της σταρ του γυναικείου μπάσκετ, προσθέτοντας ότι «η ετυμηγορία ήταν προβλέψιμη και η Μπρίτνεϊ παραμένει άδικα υπό κράτηση».

«Η δέσμευση του WNBA για την ασφαλή επιστροφή της δεν έχει διαφοροποιηθεί και ελπίζουμε ότι το τέλος αυτής της διαδικασίας, προκειμένου η Μπρίτνεϊ Γκράϊνερ να έλθει για πάντα στις Ηνωμένες Πολιτείες, πλησιάζει», δήλωσε η επίτροπος του πρωταθλήματος, Κάθι Ενγκελμπερτ.

Η αμερικανική ομοσπονδία καλαθοσφαίρισης, εξέφρασε την απογοήτευσή της, αλλά όχι την έκπληξή της «δεδομένων των όσων γνωρίζουμε για την διαδικασία»: «Συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε την BG με κάθε τρόπο που μπορούμε και παραμένουμε σε συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ, καθώς εργάζονται για να την φέρουν στο σπίτι. Η γενναιότητα που δείχνει η Μπρίτνεϊ μπροστά σε αυτές τις αφάνταστες συνθήκες, είναι απόδειξη για το ποια είναι και την δύναμή που διαθέτει».

Για τους Phoenix Mercury, ομάδα του WNBA «η πεποίθηση της Μπρίτνεϊ Γκράϊνερ, σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα στον εφιάλτη που άντεξε για 168 ημέρες η αδελφή μας, BG. Δεν θα επιτρέψουμε να ξεχαστεί».

Πριν από την έναρξη ενός αγώνα πρωταθλήματος WNBA στο Κονέκτικατ, οι παίκτριες της Mercury και της Sun τήρησαν 42 δευτερόλεπτα σιωπής, για να υποστηρίξουν την Γκράϊνερ, η οποία συνήθως φορά αυτόν τον αριθμό στην φανέλα της. Συγκεντρωμένες στο κέντρο του παρκέ Mohegan Sun Arena, οι μπασκετμπολίστριες κρατήθηκαν από την μέση με σκυμμένα τα κεφάλια, κάποιες δακρυσμένες, όπως και πολλοί θεατές, που φόρεσαν μπλουζάκια με την εικόνα της σταρ του γυναικείου μπάσκετ και με την επιγραφή «We are BG».

Πριν από τον αγώνα, η προπονήτρια του Mercury, Βανέσα Νίγκααρντ, σχολίασε: «Θα παίξουμε, αλλά πώς μπορούμε να επικεντρωθούμε σε αυτό το παιχνίδι; Είναι μια τόσο συναισθηματική ημέρα για εμάς. Ήταν πραγματικά δύσκολο να δω την +BG+ σήμερα και να ακούσω τα λόγια της. Οι παίκτριες την παρακολουθούσαν. Τα συναισθήματα εντάθηκαν κατά την διάρκεια της ημέρας».

«Βλέποντας την BG πίσω από αυτά τα κάγκελα, ραγίζει η καρδιά μου. Προσεύχομαι πολύ γι 'αυτήν σήμερα», έγραψε στο Twitter η Ντάϊαμοντ ΝτεΣιλντς, η οποία παίζει στους Chicago Sky, κάτοχο του τίτλου στο WNBA.

Απευθυνόμενη στον Τζο Μπάιντεν, η πρώην σταρ του γυναικείου μπάσκετ, Σουϊν Κας, επεσήμανε: «Σε παρακαλώ... Φέρε την Μπρίτνεϊ Γκράϊνερ στο σπίτι! Δεν θα σταματήσουμε να την υποστηρίζουμε».

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν δήλωσε την περασμένη εβδομάδα, ότι η Ουάσιγκτον είχε κάνει μια «ουσιαστική προσφορά» στην Μόσχα να απελευθερώσει την Γκράϊνερ και τον Αμερικανό, πρώην πεζοναύτη, Πολ Γουίλαν, ο οποίος φυλακίσθηκε στην Ρωσία για κατασκοπεία.

Παράλληλα, πολλές φωνές κάλεσαν την κυβέρνηση να συνεχίσει αυτήν την διαδικασία διαπραγμάτευσης, με την μάνατζερ της Γκράϊνερ, Λίντσεϊ Κόλας, να τονίζει στο Twitter ότι «η καταδίκη αποδεικνύει αυτό που ξέραμε από παλιά, ότι η Μπρίτνεϊ χρησιμοποιείται ως πολιτικό πιόνι». «Δεν γίνεται! Εννέα χρόνια; Φέρτε την αδελφή και την φίλη μας στο σπίτι. #FREEBG", σχολίασε με έντονο ύφος, ο Γκραντ Ουίλιαμς των Μπόστον Σέλτικς.





