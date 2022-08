Life

Έλεν Πομπέο: Ο νέος ρόλος της “Δρ Μέρεντιθ Γκρέι”

Η πρωταγωνίστρια του «Grey's Anatomy», θα πρωταγωνιστήσει σε μια νέα σειρά, σε σενάριο της Κέιτ Ρόμπινς.

Η πρωταγωνίστρια του «Grey's Anatomy», Έλεν Πομπέο (Ellen Pompeo) θα εμφανιστεί μόνο σε οκτώ επεισόδια στο νέο κύκλο (19ο) της μακροβιότερης ιατρικής τηλεοπτικής σειράς στην ιστορία της Αμερικής καθώς επιστρέφει στις 6 Οκτωβρίου.

Ο λόγος είναι η νέα σειρά που θα πρωταγωνιστήσει σε σενάριο της Κέιτ Ρόμπινς. Είναι βασισμένο στην αληθινή ιστορία μιας περίπλοκης υιοθεσίας του 2010 και θα αποτελείται από οκτώ επεισόδια.

Για να αναπληρωθεί το κενό της «Δρ Μέρεντιθ Γκρέι» στο νοσοκομείο Grey Sloan Memorial Hospital στο Σιάτλ θα υπάρξουν νέες αφίξεις όπως οι: Αλέξις Φλόιντ (Alexis Floyd), Νίκο Τέρο (Niko Terho) και Χάρι Σουμ Τζούνιορ (Harry Shum Jr.)

