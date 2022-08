Mr Bitcoin - Ζαχάροβα: “Πυρά” στην Ελλάδα για την έκδοση του στις ΗΠΑ

Πολιτική

«Είμαστε εξοργισμένοι με τις μη φιλικές ενέργειες των Αρχών της Ελλάδας», αναφέρει, μεταξύ άλλων, η εκπρόσωπος του ρωσικού ΥΠΕΞ.



Για παραβίαση της Σύμβασης της Βιέννης για τις προξενικές σχέσεις από την Αθήνα κάνει λόγο το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με την υπόθεση της έκδοσης του Ρώσου προγραμματιστή Αλεξάντερ Βίνικ στις ΗΠΑ.

Η δήλωση της επίσημης εκπροσώπου του ρωσικού ΥΠΕΞ Μαρίας Ζαχάροβα, που αναρτήθηκε χθες αργά στην ιστοσελίδα του, έχει ως εξής:

«Είμαστε εξοργισμένοι με τις μη φιλικές ενέργειες των Αρχών της Ελλάδας, οι οποίες, υπό την πίεση των ΗΠΑ, που έχουν εξαπολύσει πραγματικό κυνήγι Ρώσων πολιτών σε τρίτες χώρες με επινοημένες προφάσεις, εξέδωσαν τον συμπατριώτη μας Α.Β.Βίνικ προς εξόντωση στην αμερικανική εκδικητική δικαιοσύνη.

Κατά παράβαση του άρθρου 36 της Σύμβασης της Βιέννης για τις Προξενικές Σχέσεις του 1963 και σε αντίθεση με το επίσημο αίτημα της πρεσβείας της Ρωσίας στην Αθήνα, δεν επετράπη σε προξενικούς υπαλλήλους της διπλωματικής αποστολής, στον δικηγόρο και τον μεταφραστή του να συναντήσουν τον Ρώσο πολίτη.

Αγνοήθηκαν πλήρως τα επανειλημμένα (από το 2017) αιτήματα των ρωσικών αρμόδιων υπηρεσιών για έκδοση του Α.Β.Βίνικ στη Ρωσία ως χώρα της ιθαγένειάς του, όπως και οι εκκλήσεις της ρωσικής πλευράς σχετικά με την εφαρμογή της Σύμβασης για την παράδοση καταδικασθέντων του 1983, λαμβάνοντας υπόψη τη δύσκολη ανθρωπιστική κατάσταση, στην οποία βρίσκεται ο πολίτης μας.

Η ενεργός συμμετοχή των Αθηνών σε άλλη μια παράνομη πράξη αμερικανικής νομικής αυθαιρεσίας εναντίον Ρώσου, ο οποίος συνελήφθη προ πενταετίας και πλέον στην Ελλάδα, στη συνέχεια παραδόθηκε στη Γαλλία, από όπου τον επανέφεραν στην Αθήνα μόνο για την τάχιστη έκδοσή του και ουσιαστικά την απαγωγή του, είναι άλλη μια απόδειξη της συγκρουσιακής γραμμής που ακολουθεί η ελληνική ηγεσία κατά της χώρας μας.

Η Ρωσία δεν θα εγκαταλείψει τον πολίτη μας στην κακοτυχία του. Οι Ρώσοι διπλωμάτες θα κάνουν παν το δυνατόν για να προστατεύσουν τα νόμιμα δικαιώματα και συμφέροντά του».

