Γυναικοκτονία στο Περιστέρι: “Μαλώσαμε και τη σκότωσα” - Η ομολογία του συντρόφου της 17χρονης

Ποιο ήταν το "λάθος" που έκανε ο 21χρονος Πακιστανός και οδήγησε στη σύλληψή του.

Παραδέχτηκε προφορικά στους αστυνομικούς ότι σκότωσε την 17χρονη Νικολέτα, μέσα στο σπίτι που έμεναν μαζί στο Περιστέρι, ο 21χρονος Πακιστανός φίλος της κοπέλας, ο οποίος συνελήφθη χτες στην Βόρεια Μακεδονία και σήμερα το μεσημέρι οδηγήθηκε στον εισαγγελέα στην Αθήνα, όπου και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Δευτέρα.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές ο 21χρονος είπε στους αστυνομικούς ότι μάλωσαν με την κοπέλα και πάνω στον καβγά τής έκλεισε το στόμα και την μύτη με αποτέλεσμα να χάσει την ζωή της.

Λεπτομέρειες πάντως για τις αιτίες και τον τρόπο διάπραξης του εγκλήματος αναμένεται να δώσει στον ανακριτή που ανέλαβε την υπόθεση.

Τα στοιχεία πάντως που οδήγησαν από την πρώτη στιγμή τους αστυνομικούς του Τμήματος Ανθρωποκτονιών της Ασφάλειας Αττικής στο συμπέρασμα ότι αυτός ήταν ο δράστης του εγκλήματος, όπως έγινε γνωστό από αστυνομικές πηγές ήταν τα εξής:

Ο 21χρονος, ενώ έμενε μαζί με την 17χρονη, άφησε τα κλειδιά του στο διαμέρισμα φεύγοντας.

Πήρε όλα τα προσωπικά του αντικείμενα από το σπίτι και εξαφανίστηκε.

Επικοινώνησε με συγγενικό του πρόσωπο και είπε ότι επρόκειτο να φύγει για Θεσσαλονίκη, κάτι που έδειχνε την πρόθεση του να φύγει από την Ελλάδα μέσω των βορείων συνόρων.

Από την αστυνομία διευκρινίστηκε και τι ακριβώς έγινε με τα κινητά τηλέφωνα, αλλά και πώς έφτασαν στον εντοπισμό του στην Βόρεια Μακεδονία.

Όπως έγινε γνωστό, ο 21χρονος είχε πάρει μαζί του τόσο το δικό του κινητό όσο και της 17χρονης.

Το κινητό του νεαρού από το στίγμα έδειξε ότι είχε φτάσει στην Βόρεια Ελλάδα, ενώ όπως διευκρινίστηκε αργότερα, εκεί πέταξε και τα δύο τηλέφωνα. Εξάλλου, το τηλέφωνο της 17χρονης Νικολέτας, όπως ανέφεραν αρμόδιοι αξιωματικοί, δεν μπορούσε να εντοπιστεί γιατί δεν είχε κάρτα SIM.

Στην Θεσσαλονίκη όμως μετέβη κλιμάκιο του Τμήματος Ανθρωποκτονιών από την Αθήνα, που είχε όλες τις πληροφορίες για τις κινήσεις του νεαρού Πακιστανού, και εκεί είχε συνεργασία με το Τμήμα Ανθρωποκτονιών Θεσσαλονίκης, την Διεύθυνση Αλλοδαπών και το Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Παιωνίας Κιλκίς, για να μεθοδευτούν οι ενέργειες και να αξιοποιηθούν οι πληροφορίες.

Παράλληλα, μέσω της Διεύθυνσης Αλλοδαπών, υπήρξε επαφή με τις αστυνομικές αρχές της Βόρειας Μακεδονίας, τις οποίες η ΕΛ.ΑΣ ενημέρωσε για την πρόθεση του 21χρονου να περάσει τα σύνορα με σκοπό να φτάσει σε χώρα της Κεντρικής Ευρώπης.

Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας η αστυνομία της Βόρειας Μακεδονίας εντόπισε τον καταζητούμενο σε ομάδα παράτυπων μεταναστών νότια των Σκοπίων, τον οδήγησαν μέχρι τα σύνορα και εκεί συνελήφθη από το κλιμάκιο των Ελλήνων αστυνομικών, οι οποίοι τον περίμεναν, καθώς είχε ήδη εκδοθεί ένταλμα σύλληψης σε βάρος του.

