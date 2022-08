Κοινωνία

Ιωάννινα: Φωτιά σε δασική περιοχή - Στη “μάχη” και εναέρια μέσα

Άμεσα κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Πώς ξέσπασε η πυρκαγιά.

Άλλη μία φωτιά ξέσπασε το Σάββατο (06.08.2022) αυτή τη φορά στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. Κινητοποιήθηκαν επίγειες, αλλά και εναέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Λεύκα Κόνιτσας Ιωαννίνων. Κινητοποιήθηκαν επίγειες κι εναέριες δυνάμεις. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 6, 2022

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε δάσος στη θέση Λεύκα Κόνιτσας Ιωαννίνων. Στην κατάσβεση της πυρκαγιάς παίρνουν μέρος τόσο επίγεια, αλλά και εναέρια μέσα.

