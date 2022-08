Πολιτισμός

Γλυπτά του Παρθενώνα: “Ναι” στην επιστροφή τους λένε οι αναγνώστες της Sunday Times

Τα αποτελέσματα δημοσκόπησης της βρετανικής εφημερίδας για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα.



Ποσοστό 78% των αναγνωστών της Sunday Times λέει «ναι» στην επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα, σύμφωνα με δημοσκόπηση που πραγματοποίησε η εφημερίδα με το ερώτημα «Θα πρέπει τα Ελγίνεια Μάρμαρα να επιστρέψουν στην Ελλάδα;». Σε αυτήν συμμετείχαν 11.315 άτομα από τα οποία μόλις το 22% είχε αντίθετη άποψη.

Πρόκειται για μία ακόμη θετική εξέλιξη στο πάγιο αίτημα της Ελλάδος για την επανασύνδεση των Γλυπτών του Φειδία, το οποίο τους τελευταίους μήνες έχει αποκτήσει μια πρωτοφανή δυναμική. Γεγονός που αποτυπώνεται, μεταξύ άλλων και σε πληθώρα βρετανικών δημοσιευμάτων. Είναι χαρακτηριστική ακόμη και η ιστορική μεταστροφή, της εφημερίδας Times όπου μετά από πολλά χρόνια άλλαξε θέση για το συγκεκριμένο ζήτημα.

«Για περισσότερα από 50 χρόνια, καλλιτέχνες και πολιτικοί υποστήριξαν ότι αυτά τα τόσο θεμελιώδη τεχνουργήματα για την πολιτιστική ταυτότητα ενός έθνους πρέπει να επιστρέψουν στην Ελλάδα. Το μουσείο και η βρετανική κυβέρνηση, με την υποστήριξη της εφημερίδας Times, αντιστάθηκαν σε αυτήν την πίεση. Οι καιροί όμως και οι συνθήκες έχουν αλλάξει. Τα γλυπτά ανήκουν στην Αθήνα. Και πρέπει τώρα να επιστραφούν», έγραψε στο κεντρικό της άρθρο στις 12 Ιανουαρίου 2022.

Δημοσκόπηση δε του YouGov στο Ηνωμένο Βασίλειο τον περασμένο Νοέμβριο έδειξε ότι το 59% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι τα Γλυπτά ανήκουν στην Ελλάδα ενώ μόλις το 18% απάντησε ότι ανήκουν στην Βρετανία. Το υπόλοιπο 22% δήλωσε ότι δεν έχει άποψη.

Αξιοσημείωτη είναι επίσης και η δήλωση του αναπληρωτή διευθυντή του Βρετανικού μουσείου, Τζόναθαν Γουίλιαμς ο οποίος μόλις πριν από μια εβδομάδα πρότεινε «συνεργασία» σε νέα βάση μεταξύ Αθήνας και Λονδίνου. «Πιστεύω ακράδαντα ότι υπάρχει χώρος για μια εκ νέου δυναμική και θετική συζήτηση, ώστε να βρεθούν νέοι τρόποι συνεργασίας», δήλωσε σε συνέντευξη του στο πολιτιστικό περιοδικό της Sunday Times.

