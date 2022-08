Γυναικοκτονία στο Περιστέρι: Η τελευταία ανάρτηση της Νικολέτας (βίντεο)

Κοινωνία

Αποκλειστικά στον ΑΝΤ1 το τελευταίο βίντεο που ανέβασε η 17χρονη Νικολέτα πριν δολοφονηθεί. Ο άνθρωπος που βοήθησε στον εντοπισμό του στον ΑΝΤ1.

Της Κέλλυς Χεινοπώρου

Είναι 29 Ιουλίου. Είναι το τελευταίο βίντεο που ανάρτησε η άτυχη Νικολέτα πριν δολοφονηθεί από τον σύντροφό της. Τραγουδά χαμογελαστή ανέμελη. Τίποτε δεν μαρτυρά αυτό που θα ακολουθούσε… αυτά τα βίντεο και οι φωτογραφίες έμειναν στην οικογένειά της για να την θυμούνται.

«Τα βίντεο, τις ιστορίες μας. Αυτό έμεινε τώρα…Μαζί που ήμασταν, όλοι μαζί και με τα παιδιά. Ήταν ευτυχισμένη, χαρούμενη…μόνο έτσι, όπως γελάει, το χαμόγελό της. Τι να του έλεγα; Ντροπή του! Όταν λες σε έναν άνθρωπο ότι τον αγαπάς και μετά του φέρεται έτσι; Πως γίνεται αυτό; Τι σόι αγάπη ήταν αυτή;», δήλωσε στον ΑΝΤ1 ο πατέρας της κοπέλας.

Η διαδρομή διαφυγής του 22χρονου Πακιστανού

«Επικοινώνησε ο κ. Οικονόμου μαζί μου και μου έστειλε αυτές τις φωτογραφίες», δήλωσε στον ΑΝΤ1 ο Σαίντ Μοχάμαντ Τζαμίλ, ο άνθρωπος που βοήθησε τις ελληνικές αρχές να εντοπίσουν τον νεαρό κατηγορούμενο από το Πακιστάν που φέρεται να δολοφόνησε την 17χρονη Νικολέτα στο σπίτι της στο Περιστέρι.

Την περασμένη Τρίτη, λίγες ώρες μετά την στυγερή δολοφονία, έχοντας στην κατοχή του αυτές τις τρεις φωτογραφίες του νεαρού, ο Σαίντ Μοχάμαντ Τζαμίλ πρόεδρος του πολιτιστικού συνδέσμου Ελλάδας Πακιστάν έστειλε μήνυμα σε όλους τους εκπροσώπους Πακιστανικών κοινοτήτων της χώρας.

Η πρώτη σημαντική πληροφορία φτάνει την επόμενη ημέρα: συμπατριώτες του δράστη τον εντοπίζουν στην Θεσσαλονίκη, να αναζητά πληροφορίες από κυκλώματα να διαφύγει παράνομα από κρυφά περάσματα του Έβρου.

«Την Τετάρτη το βράδυ είχα πρώτη πληροφορία : τον είδαν με μαύρη μπλούζα, παντελόνι, καπέλο… όμως ξέραμε ότι Έβρος αυτήν την περίοδο έχει κλειστά περάσματα», λέει ο Σαίντ Μοχάμαντ Τζαμίλ.

Διαρρέεται ότι ο κατηγορούμενος βρίσκεται στην Αθήνα και ετοιμάζεται να παραδοθεί. Τα μέλη της Πακιστανικής κοινότητα όμως δεν πιστεύουν λέξη.

Οι συμπατριώτες του ήξεραν ότι ο νεαρός επιχειρεί να τους παραπλανήσει. Ήδη, γνώριζαν ότι ο συγκεκριμένος άνδρας στις ελληνικές αρχές έχει δηλώσει δυο διαφορετικά ονόματα, 3 διαφορετικές ημερομηνίες γέννησης [ότι σήμερα είναι ή 19, ή 21ενός ή 23ων ετών], ενώ έχει δηλώσει και τρία διαφορετικά μητρώνυμα και πατρώνυμα. Αφού οι αρχές εντοπίζουν στο στίγμα του κινητού του στην Θεσσαλονίκη, η σημαντική πληροφορία φτάνει στην πακιστανική κοινότητα την περασμένη Παρασκευή: κάποιοι τον αναγνωρίζουν στην Ειδομένη, στο Κιλκίς, σε ομάδα παράτυπων μεταναστών που θα επιχειρούσε να περάσει παράνομα τα σύνορα από κρυφό μονοπάτι στην Βόρεια Μακεδονία.

«Η 2η πληροφορία μιλούσε για Κιλκίς να κινείται προς αυτή τη διαδρομή , ακούστηκε ότι θέλει να παραδοθεί αλλά ήταν για να παρασυρθούμε», σημειώνει ο Τζαμίλ.

Μέσω της Ελληνικής Διεύθυνσης Αλλοδαπών, γίνεται επαφή με τις αρχές της Βόρειας Μακεδονίας και ενημερώνονται για τις προθέσεις του νεαρού φυγά να περάσει τα ελληνικά σύνορα, με σκοπό να φτάσει σε χώρα της κεντρικής Ευρώπης. Τελικά, οι αρχές της γειτονικής χώρας εντοπίζουν τον καταζητούμενο σε ομάδα παράτυπων μεταναστών στα νότια των Σκοπίων, τον οδηγούν στα σύνορα και εκεί συλλαμβάνεται από Έλληνες αστυνομικών , στο πλαίσιο του διεθνούς εντάλματος σύλληψης σε βάρος του.

