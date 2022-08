Κοινωνία

Γυναικοκτονία Νικολέτας – Ο πατέρας της στον ΑΝΤ1: Έμειναν μόνο οι φωτογραφίες της

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο πατέρας της 17χρονης που δολοφονήθηκε από τον σύντροφό της μίλησε στον ΑΝΤ1, με αφορμή τη σύλληψή της.

Της Κέλλυς Χεινοπώρου

«Είναι μια ανακούφιση, αλλά δεν παύει να έχει ‘φύγει’ …ποιος θα το φέρει πίσω; Θα το φέρει πίσω κανένας; …για μένα είναι ένα ξεχωριστό κορίτσι, μια μικρή ψυχή, αδικοχαμένη», δήλωσε στον ΑΝΤ1 ο πατέρας της 17χρονης Νικολέτας, μετά τη σύλληψη του συντρόφου της ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της.

Ο πατέρας της 17χρονης Νικολέτας, παρακολούθησε την προσαγωγή του φερόμενου ως δολοφόνου του παιδιού του από την τηλεόραση. Τον είδε με σκυφτό κεφάλι να φτάνει στον εισαγγελέα, έμαθε ότι ομολόγησε το άγριο έγκλημά του. Δηλώνει ανακουφισμένος που τελικά οι αρχές τον εντόπισαν και έτσι δεν κατάφερε να ξεφύγει όπως σχεδίαζε, αλλά γρήγορα αυτή η ανακούφιση, πνίγεται από τον πόνο της απώλειας.

Ερωτηθείς τι θα έλεγε στον 22χρονο, ο πατέρας της κοπέλας, Σίμος Καρολίδης, είπε, «τι θα του έλεγα; Ντροπή του! Όταν λες σε έναν άνθρωπο ότι τον αγαπάς και μετά του φέρεσαι έτσι; Πώς γίνεται αυτό; Τι σόι αγάπη ήταν αυτή;», ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στα αδέλφια της Νικολέτας.

«Μέχρι το πρωί φωτογραφίες, βίντεο έβλεπα. Μαζί που ήμασταν, όλοι μαζί και με τα παιδιά. Ήταν ευτυχισμένη, χαρούμενη…μόνο έτσι, όπως γελάει, το χαμόγελό της. Τα βίντεο, τις ιστορίες μας. Αυτό έμεινε τώρα…», είπε σχετικά.

Ξαναβλέπουν τις τελευταίες φωτογραφίες της και ανεβάζουν βίντεό της, από χαρούμενες στιγμές της. Τα μικρότερα αδέλφια της βρίσκονται σε σοκ, κυρίως η 16χρονη αδελφή της που την εντόπισε νεκρή στο σπίτι τους στο Περιστέρι

«Έχω άλλα 3 παιδιά από πίσω, τώρα δεν σκέφτομαι απολύτως τίποτα. Θα κοιτάξω να δω πως θα συμμαζευτούν τα παιδιά μου. Τα παιδιά είναι…ράκος, ειδικά η Αναστασία που την ήταν μαζί της στην Αθήνα, έχει υποστεί μεγάλο σοκ», λέει.

Την ίδια ώρα, συγγενείς και φίλοι της 17χρονης ζητούν την παραδειγματική τιμωρία του 22χρονου.

«Εγώ θα τον σκότωνα με τα χέρια μου», είπε γειτόνισσα της άτυχης κοπέλας.

«Θα καταθέσουμε μηνύματα που δείχνουν ότι την απειλούσε, ζητάμε την ισόβια ποινή», είπε ο δικηγόρος της οικογένειας, Ανδρέας Θεοδωρόπουλος.

Η άτυχη Νικολέτα ήταν το τελευταίο θύμα γυναικοκτονίας. Επιχείρησε να βάλει τέλος στην σχέση της και εκείνος την σκότωσε. Πέρυσι συνολικά 17γυναίκες χάθηκαν από συντρόφους τους και συζύγους τους, ενώ μόνο μέσα σε 7μήνες, από την αρχή του έτους έως σήμερα, έχουν δολοφονηθεί συνολικά 12γυανίκες, έχουν σχηματιστεί πάνω από 5000 δικογραφίες για ενδοοικογενειακή βία. Οι δράστες είναι κατά κύριο λόγο άνδρες, ηλικίας μεταξύ 35-40 ετών.

Ειδήσεις σήμερα:

Κροατία: πολύνεκρο δυστύχημα με λεωφορείο (εικόνες)

Αντετοκούνμπο για Εθνική μπάσκετ: Θα προσαρμοστώ εγώ στην ομάδα και όχι αυτή σε εμένα

Σκόπελος: Παιδί μεταφέρθηκε με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις στο νοσοκομείο Βόλου