Κορονοϊός – Λουκίδης: Πρώτη φορά συμβιώνουμε με την πανδημία

Ο καθηγητής Πνευμονολογίας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλοκαίρι Μαζί» για την έξαρση των κρουσμάτων και το νέο εμβόλιο.

«Αναμενόμενη» χαρακτήρισε την έξαρση των κρουσμάτων του κορονοϊού σε όλη τη χώρα- κι όχι μόνο στους τουριστικούς προορισμούς – ο καθηγητής Πνευμονολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Στυλιανός Λουκίδης.

Μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλοκαίρι Μαζί», επισήμανε ότι, «είναι η πρώτη φορά που υπάρχει συμβίωση με την πανδημία».

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο εμφάνισης κάποιας νέας παραλλαγής του κορονοϊού, εκτίμησε ότι, «μπορεί να είναι πιο εξασθενημένη», αφού είπε, «η νόσος έχει πλέον διαφορετικό περιβάλλον ανάπτυξης, δίνονται τα αντιικά και μονοκλωνικά».

Όσο αφορά στο νέο εμβόλιο που αναμένεται τον Οκτώβριο, σημείωσε πως, «φιλοσοφία τους είναι να καλύψουν τη μετάλλαξη Όμικρον και το ερώτημα τίθεται στο αν θα καλύπτει τις 1 και 2 ή αν θα βάλουν και την 4-5».

«Δεν είμαστε σίγουροι ότι όλα αυτά θα έχουν λυθεί μέχρι τότε», συμπλήρωσε καταλήγοντας με το ότι, «είναι σωστή η οδηγία εμβολιασμού 4ης δόσης στους άνω των 60 και κυρίως εκείνους με υποκείμενα νοσήματα».

