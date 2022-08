Κόσμος

Ταϊβάν: ο κινεζικός στρατός συνεχίζει τα γυμνάσια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι ανακοίνωσε ο κινεζικός στρατός.

Ο κινεζικός στρατός ανακοίνωσε σήμερα πως συνεχίζει τα γυμνάσια που διεξάγει σε ύδατα και στους αιθέρες «γύρω από την Ταϊβάν» και σήμερα Δευτέρα.

Σύμφωνα με τη Διοίκηση Ανατολικού Θεάτρου του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού της Κίνας, θα διεξαχθούν γυμνάσια για ανθυποβρυχιακές επιχειρήσεις και εφόδους στη θάλασσα.

Ο κινεζικός στρατός προχώρησε στις μεγαλύτερες ναυτικές και αεροπορικές ασκήσεις της ιστορίας του στο στενό της Ταϊβάν τις τελευταίες ημέρες, ένδειξη της οργής στο Πεκίνο για την επίσκεψη που έκανε την περασμένη εβδομάδα η πρόεδρος της αμερικανικής Βουλής των Αντιπροσώπων, η Νάνσι Πελόσι, στην Ταϊπέι.

Ειδήσεις σήμερα:

Βόλος: Νεκρός οδηγός που έπεσε σε γκρεμό 25 μέτρων (εικόνες)

ΑΑΔΕ: Πιτσαρία στην Αργυρούπολη δεν είχε κόψει 58200 αποδείξεις

Παρακολουθήσεις: Σήμερα η δήλωση Μητσοτάκη