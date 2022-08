Αθλητικά

Τένις: Η Σάκκαρη έπεσε από την τριάδα της παγκόσμιας κατάταξης

Η τενίστρια που «εκτόπισε» τη Μαρία Σάκκαρη από την κορυφαία τριάδα της παγκόσμιας κατάταξης.

Η Πάολα Μπαντόσα «εκτόπισε» την Μαρία Σάκκαρη από το Νο 3 της παγκόσμιας κατάταξης, που διατηρεί η WTA και πλέον, η Ελληνίδα πρωταθλήτρια, βρίσκεται στην 4η θέση με 4.190 βαθμούς, όσους έχει και η Ισπανίδα τενίστρια. Η Δέσποινα Παπαμιχαήλ, έχασε τρεις θέσεις (189η με 346 βαθμούς), ενώ πτώση μίας θέσης, σημείωσε η Βαλεντίνη Γραμματικοπούλου (236η με 284 βαθμούς).

Στην κορυφή είναι πάντα, η Πολωνή, Ιγκα Σβιάτεκ με 8.336 βαθμούς, ενώ η πρώτη δεκάδα της παγκόσμιας κατάταξης έχει ως εξής:

1. Ιγκα Σβιάτεκ (Πολωνία) 8.396 βαθμοί

2. Ανέτ Κονταβέιτ (Εσθονία) 4.476

3. Πάολα Μπαντόσα (Ισπανία) 4.190

4. Μαρία Σάκκαρη (ΕΛΛΑΔΑ) 4.190

5. Ονς Ζαμπέρ (Τυνησία) 4.010

6. Αρίνα Σαμπαλένκα (Λευκορωσία) 3.366

7. Τζέσικα Πέγκουλα (ΗΠΑ) 3.116

8. Γκαρμπίνιε Μουγκουρούθα (Ισπανία) 2.886

9. Ντάρια Κασάτκινα (Ρωσία) 2.800

10. Εμμα Ραντουκάνου (Βρετανία) 2.772

