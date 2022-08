Κόσμος

Φωτιά στο νοσοκομείο “Βαλουκλή”: Επισκέφθηκε το σημείο ο δήμαρχος της περιοχής

Τι ανέφερε ο ίδίος για την κατάσταση του νοσοκομείου μετά και τα αποτελέσματα της πρώτης εκτίμησης.



Ο δήμαρχος Ζεϊτίνμπουρνου Ομέρ Αρισόι επισκέφθηκε το Βαλουκλή και ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της πρώτη μελέτης εκτίμησης της ζημιάς.

Όπως είπε μέρος του κτηρίου – κυρίως η στέγη - καταστράφηκε από την πυρκαγιά. Ωστόσο «παρότι το σύνολο του κτηρίου χρήζει μερικής επισκευής και ανακαίνισης, δεν υπάρχει πρόβλημα στα δομικά/στατικά στοιχεία του κτηρίου. Επισκευής χρήζει κυρίως η στέγη, δήλωσε ο Δήμαρχος.



Ομάδα 40 ατόμων που υπάγεται στο δήμο Ζεϊτίνμπουρνου εργάζεται για να καθαρίσει τα κατάλοιπα της πυρκαγιάς από το κτήριο που κάηκε



«Εργαζόμαστε ώστε το μέρος αυτό να γίνει ξανά λειτουργικό το συντομότερο δυνατό», δήλωσε ο δήμαρχος Ζεϊτίνμπουρνού στον οποίο υπάγεται το Βαλουκλή.



Στο μεταξύ κατά τις εργασίες αποκατάστασης βρέθηκαν στα συντρίμμια του κτηρίου τιμαλφή τα οποία θα δοθούν στη διοίκηση του νοσοκομείου προκειμένου να επιστραφούν στους ιδιοκτήτες τους.

