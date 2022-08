Πολιτική

Οικονόμου για παρακολουθήσεις: ανοίγει νωρίτερα η Βουλή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σχετικά με την εν μέρει αποδοχή της πρότασης ΣΥΡΙΖΑ αλλά και την υπόθεση παρακολούθησης του Νίκου Ανδρουλάκη.

«Από την πρώτη στιγμή που ο πρωθυπουργός ενημερώθηκε για τη νόμιμη επισύνδεση στο τηλέφωνο του κ. Ανδρουλάκη η κυβέρνηση επεδίωξε να ενημερώσει τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, κάτι που αυτός επίμονα αρνείται», αναφέρει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου, απαντώντας σε δήλωση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

Ο κ. Οικονόμου επισημαίνει ότι: «Εκτός από την Εξεταστική και την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, που επίσης θα ασχοληθούν με το ζήτημα, ο κ. Ανδρουλάκης μπορεί πάντοτε να απευθυνθεί και να λάβει απαντήσεις, με τον δέοντα θεσμικό τρόπο, από τις αρμόδιες αρχές. Επίμονα αρνείται και αυτή την επιλογή».

Και υπογραμμίζει: «Η επισύνδεση στο τηλέφωνο του κ. Ανδρουλάκη πολιτικά είναι κάτι το οποίο δεν θα έπρεπε να έχει συμβεί, η νομιμότητα της όμως δεν αμφισβητείται. Αν ο κ. Ανδρουλάκης και όλοι όσοι προσποιούνται ότι αμφιβάλουν για τη νομιμότητα θέλουν να βεβαιωθούν για αυτό, δεν έχουν παρά να ανατρέξουν στο νόμο 2225/1994. Εκεί θα βρουν όλα τα σχετικά με τις νόμιμες επισυνδέσεις για λόγους εθνικής ασφάλειας που δεν εξαιρούν κανέναν υποκείμενο από το πεδίο εφαρμογής. Θα βρουν επίσης τις υπογραφές όλων όσων τον εισηγήθηκαν.

Τέλος, σε ό,τι αφορά το Predator και άλλα κακόβουλα λογισμικά μέσω των οποίων έχει γίνει παρακολούθηση ή απόπειρα παρακολούθησης δεκάδων πολιτικών και δημόσιων προσώπων στην Ευρώπη, έχουμε ξεκαθαρίσει ότι η Ελληνική Κυβέρνηση δεν τα έχει προμηθευτεί και καμιά αρχή ασφαλείας στην Ελλάδα δεν τα χρησιμοποιεί. Πρόκειται για ακόμη μία αξιοπρόσεκτη επιμονή του κ. Ανδρουλάκη η άρνηση και αυτής της πραγματικότητας».

«Η κυβέρνηση επιδιώκει να γίνει με σοβαρότητα ό,τι απαιτείται σε θεσμικό και κοινοβουλευτικό επίπεδο για τη διερεύνηση της υπόθεσης της νόμιμης επισύνδεσης στο τηλέφωνο του κ. Ανδρουλάκη. Ο Πρόεδρος της Βουλής ενημέρωσε την κυβέρνηση για το αίτημα του κ. Τσίπρα για τη διακοπή των θερινών διακοπών της Βουλής και τον ορισμό έκτακτης συζήτησης προ ημερησίας διάταξης για το θέμα αυτό στην Ολομέλεια», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου.

Και επισημαίνει: «η κυβέρνηση συμφωνεί στην επίσπευση του ανοίγματος της Βουλής στις 22 Αυγούστου και τον ορισμό της συζήτησης αυτής εντός εκείνης της εβδομάδας. Σημειώνεται ότι η Ολομέλεια της Βουλής είχε αρχικά προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 31 Αυγούστου».

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιές: Ο χάρτης με τις περιοχές υψηλού κινδύνου την Τρίτη

Τουρκία: Βουλευτής ξυλοκόπησε δημοσιογράφο on air (βίντεο)

Ρέθυμνο: Γυναίκα καταγγέλει βιασμό από 33χρονο έπειτα από μεθύσι