Life

ΗΠΑ: Νεκροί Αλβανός ηθοποιός και η σύζυγός του στο Μπρονξ - Πήδηξαν από τον 6ο όροφο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το ζευγάρι άφησε πίσω του δύο παιδιά ηλικία 2 και 6 ετών. Τα σενάρια που εξετάζει η αστυνομία.

Ο Φλορίντ Μπελίου και η σύζυγός του μετανάστευσαν πριν από λίγα χρόνια στις Ηνωμένες Πολιτείες, αναζητώντας μία καλύτερη ζωή. Ο ίδιος εργαζόταν εκεί ως μεσίτης, ενώ πριν από 2 χρόνια σε συνέντευξή του, ο Αλβανός ηθοποιός είχε πει ότι είχε αρχίσει να γράφει 2 βιβλία, μάλιστα το ένα σκόπευε να το "μεταφέρει" στη μικρή οθόνη, μέσω γνωστής πλατφόρμας.

Χθες, ωστόσο, ο 35χρονος και η σύζυγός του έχασαν τη ζωή τους, πηδώντας από τον έκτο όροφο του κτιρίου, όπου διέμεναν στη Νέα Υόρκη. Πιστεύεται πως ο Φλορίντ έσπρωξε πρώτα τη γυναίκα του από το μπαλκόνι και στη συνέχεια έπεσε και ο ίδιος.

Το ζευγάρι είχε δύο παιδιά, ηλικίας 2 και 6 ετών και είχαν πριν από 3 μήνες μετακομίσει στη νέα τους γειτονιά, στο Μπρονξ. Η αστυνομία, πάντως, ερευνά όλα τα ενδεχόμενα, συμπεριλαμβανομένης μίας πιθανής διπλής δολοφονίας.

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιές: Ο χάρτης με τις περιοχές υψηλού κινδύνου την Τρίτη

Τουρκία: Βουλευτής ξυλοκόπησε δημοσιογράφο on air (βίντεο)

Ρέθυμνο: Γυναίκα καταγγέλει βιασμό από 33χρονο έπειτα από μεθύσ