Κόσμος

Ταϊβάν: Η Κίνα προετοιμάζεται για εισβολή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι ένοπλες δυνάμεις της Ταϊβάν άρχισαν ασκήσεις του Πυροβολικού με πραγματικά πυρά, προσομοιώνοντας την άμυνα της νήσου σε περίπτωση επίθεσης της Κίνας.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ταϊβάν κατήγγειλε σήμερα ότι η Κίνα προχώρησε στα στρατιωτικά γυμνάσια γύρω από τη νήσο για να «προετοιμάσει» εισβολή και να «μεταβάλει το status quo» στην περιφέρεια Ασίας-Ειρηνικού.

«Η Κίνα χρησιμοποιεί τα γυμνάσια και τον στρατιωτικό οδικό χάρτη της για να προετοιμάσει εισβολή στην Ταϊβάν», είπε ο Τζόζεφ Γου κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε στην Ταϊπέι. «Η αληθινή πρόθεση της Κίνας είναι να μεταβάλει το status quo στο στενό της Ταϊβάν και σε όλη την περιοχή», συνέχισε.

Το Πεκίνο αναζητούσε προσχήματα για να προχωρήσει σε γυμνάσια και η επίσκεψη της προέδρου της αμερικανικής Βουλής των Αντιπροσώπων, της Νάνσι Πελόζι, του έδωσε την ευκαιρία, υποστήριξε ακόμη ο επικεφαλής της διπλωματίας της Ταϊβάν.

Κατά την άποψη του, ο καλύτερος τρόπος να αντιμετωπιστεί η προσπάθεια της Κίνας να κατατρομοκρατήσει την Ταϊβάν είναι να επιδειχθεί ότι η νήσος δεν εκφοβίζεται.

Χαρακτήρισε τα γυμνάσια γύρω από τη νήσο κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου, επισημαίνοντας παράλληλα ότι παρεμπόδισαν την κίνηση σε μια από τις πιο πολυσύχναστες θαλάσσιες οδούς στον κόσμο.

Τουλάχιστον 20 πολεμικά πλοία της Κίνας και της Ταϊβάν παρέμεναν νωρίτερα σήμερα κοντά στη διάμεση γραμμή στο στενό και κάποια κινεζικά αποπειράθηκαν να την περάσουν, είπε μη κατονομαζόμενη πηγή ενήμερη σχετικά στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς. Η ίδια πηγή είπε πως αρκετά κινεζικά πολεμικά συνεχίζουν να επιχειρούν στα ανοικτά των ανατολικών ακτών της Ταϊβάν.

Σύμφωνα με το Ρόιτερς, ο κινεζικός στρατός θα συνεχίσει τα γυμνάσια γύρω από τη νήσο και σήμερα.

Νωρίτερα, οι ένοπλες δυνάμεις της Ταϊβάν άρχισαν ασκήσεις του Πυροβολικού με πραγματικά πυρά, προσομοιώνοντας την άμυνα της νήσου σε περίπτωση επίθεσης της Κίνας, διαπίστωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου επιτόπου. Στις ασκήσεις —οι οποίες θα συνεχιστούν μεθαύριο Πέμπτη— συμμετέχουν αρκετές εκατοντάδες στρατιωτικοί και περίπου 40 οβιδοβόλα, διευκρίνισε ο στρατός.

Η Κίνα θεωρεί τη νήσο περίπου 23 εκατομμυρίων κατοίκων, που έχει δική της, αυτόνομη κυβέρνηση, αποσκιρτήσασα επαρχία της προορισμένη να επανενωθεί με την ηπειρωτική χώρα, διά της βίας αν χρειαστεί. Η Ταϊβάν παραμένει αυτόνομη από το τέλος του κινεζικού εμφυλίου πολέμου (1949).

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός – Παγώνη: Δεν χρειάζονται νέα μέτρα, ο κόσμος έχει κουραστεί

Τραμπ: Πράκτορες του FBI πραγματοποίησαν έφοδο στο σπίτι του

Εθνική Ελλάδας μπάσκετ: Χωρίς Παπαγιάννη και Σλούκα με Ισπανία