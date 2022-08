Κοινωνία

Μαρούσι: Τροχαίο στη Λεωφόρο Κηφισίας

Πώς ακριβώς συνέβη το τροχαίο ατύχημα.



Συναγερμός σήμανε στην πυροσβεστική υπηρεσία, καθώς τα ξημερώματα σημειώθηκε σφοδρό τροχαίο στο Μαρούσι με αποτέλεσμα τον εγκλωβισμό ενός ατόμου.

Συγκεκριμένα, το τροχαίο σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Κηφισίας και Αρκαδίου στο Μαρούσι και άμεσα ενημερώθηκε η πυροσβεστική, αφού μέσα στο όχημα παρέμενε εγκλωβισμένος ένας άνδρας.

Ολοκληρώθηκε #απεγκλωβισμός άνδρα από ΙΧΕ αυτοκίνητο, με τη χρήση διασωστικής σειράς, συνέπεια εκτροπής και παραδόθηκε στο ΕΚΑΒ, στην συμβολή των οδών Κηφισίας και Αρκαδίου στο Μαρούσι Αττικής. Επιχείρησαν 6 #πυροσβέστες με 2 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 9, 2022

Στο σημείο επιχείρησαν έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα, ενώ ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο σε εφημερεύον νοσοκομείο της Αττικής

