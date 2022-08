Ζώδια

Ζώδια: Οι προβλέψεις για την Τρίτη

Αναλυτικά οι προβλέψεις για όλα τα ζώδια. Οι τυχεροί και οι "άτυχοι" της ημέρας.

Η Τρίτη θα μας κρατήσει σοβαρούς, υπεύθυνους και μετρημένους στη συμπεριφορά, στο λόγο και τις ενέργειες μας. Είμαστε ρεαλιστές, δεν αφήνουμε να μας παρασύρει το συναίσθημα στην όποια απόφαση ή κρίση μας, είμαστε συνεπείς και δε δεσμευόμαστε πουθενά, αν δεν είμαστε απόλυτα σίγουροι ότι θα τηρήσουμε όσα υποσχεθούμε. Το «καλό» μας όνομα άλλωστε μας ενδιαφέρει και θέλουμε να διαφυλάξουμε την εικόνα μας. Τα επαγγελματικά, η σταδιοδρομία, οι φιλοδοξίες και οι στόχοι μας έχουν πολύ μεγάλη σημασία, μεγαλύτερη ίσως και από τον έρωτα. Δεν τρελαινόμαστε, δεν αποπροσανατολιζόμαστε γιατί γνωρίζουμε ότι τα μόνα που αντέχουν στο χρόνο είναι τα ειλικρινή αισθήματα, ενώ τα πάθη και ο ενθουσιασμός και η όποια υπερβολή μας σπρώχνουν στην κατηφόρα. Γι’ αυτό, θα είμαστε προσεκτικοί, θα σκεφτούμε δυο και τρεις φορές πριν κάνουμε το οτιδήποτε, θα οργανώσουμε τα σχέδιά μας, με σκοπό βήμα – βήμα να φτάσουμε στην επιτυχία.

Αναλυτικά οι προβλέψεις των ζωδίων

ΚΡΙΟΣ

Είτε γιατί το θέλετε είτε γιατί αναγκάζεστε εκ των πραγμάτων, έχετε ρίξει όλο το βάρος σας στα επαγγελματικά σας. Η δουλειά ενδεχομένως να έχει αυξηθεί, όπως, επίσης, οι απαιτήσεις των άλλων προς το πρόσωπό σας και εσείς βάζετε τα δυνατά σας. Προβλήματα σαφώς υπάρχουν, καθώς και άτομα που σας κάθονται στο σβέρκο αλλά, όσο κι αν ζορίζεστε, αντιλαμβάνεστε ότι αν εναντιωθείτε, χωρίς να είστε καλυμμένοι, θα πληρώσετε τις συνέπειες. Όλα αυτά επηρεάζουν και την προσωπική σας ζωή. Όταν αναλώνετε το περισσότερο του χρόνου και της ενέργειάς σας εκεί, που καιρός για έρωτες.

ΤΑΥΡΟΣ

Θα είστε γεμάτοι υποχρεώσεις, από γραφειοκρατικές υποθέσεις που πρέπει να διεκπεραιώσετε, μέχρι και θέματα της καθημερινότητας ή με κάποιο πρόσωπο του στενού σας περιβάλλοντος. Γι’ αυτό και θα είστε συνεχώς στο πόδι, όμως θα έχετε θετικά αποτελέσματα, οπότε ο κόπος σας δε θα είναι άδικος. Ερωτικά, κάτι καλό διαφαίνεται στον ορίζοντα που θα ανεβάσει το ηθικό σας, καθώς μέσα από λόγια και κινήσεις, θα καταλάβετε ότι το ενδιαφέρον ενός προσώπου είναι αμοιβαίο.

ΔΙΔΥΜΟΙ

Όσο πιο λίγα λέτε και κάνετε, άλλο τόσο δε θα εκτεθείτε γι’ αυτό να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς το κάθε τι μετριέται και αν τυχόν φανείτε ασυνεπείς, θα κληθείτε να πληρώσετε τις συνέπειες των πράξεών σας. Είτε επαγγελματικά είτε ερωτικά, σκεφτείτε, πριν προχωρήσετε στο επόμενο βήμα, αν μπορείτε να αντεπεξέλθετε. Αν αισθάνεστε ότι δεν θα αντέξετε για καιρό κάποιες «δεσμεύσεις» ή υποχρεώσεις είναι προτιμότερο να κάνετε πίσω, από το να εγκαταλείψετε στα μισά.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

Αρκετά μπορεί να σας ενοχλούν στον άνθρωπό σας ή σε ένα συνεργάτη σας, όσο όμως δεν μιλάτε ανοιχτά, παίρνοντας και μια πιο αυστηρή θέση κι αντ’ αυτού γκρινιάζετε, όχι μόνο δε θα σταματήσουν να υφίστανται, αλλά θα προκαλούνται συνεχώς εντάσεις ή θα θεωρηθείτε, από ένα σημείο και μετά, κουραστικοί. Από την άλλη, αν θέλετε να δημιουργήσετε μια σχέση που θα αντέξει στον χρόνο, δεν πρέπει να ξεχνάτε ότι, εκτός από τα συναισθήματα, χρειάζεται να υπάρχει συνεννόηση και σε πρακτικά ή θέματα της καθημερινότητας.

ΛΕΩΝ

Το εργασιακό σας πρόγραμμα θα είναι αρκετά φορτωμένο και ενδεχομένως, από ένα σημείο και μετά να αρχίσετε να εκνευρίζεστε που δεν προλαβαίνετε να ανασάνετε ή να θεωρήσετε άδικο που έχετε πάρει στους ώμους σας τόσες δουλειές που πρέπει να κάνετε υπεράνθρωπες προσπάθειες για να τις ολοκληρώσετε. Ερωτικά, και την προσοχή τραβάτε, και αρκετά κομπλιμέντα εισπράττετε, αλλά κάτι ουσιαστικό ακόμα δεν έχει συμβεί κι όλη κατάσταση έχει αρχίσει να σας κουράζει. Οσονούπω όμως θα έρθουν τα καλύτερα.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ



Αρκετά επαγγελματικά θέματα έχετε ανοιχτά κι ίσως κανονίσετε συνάντηση με ένα πρόσωπο-κλειδί που μπορεί να μεσολαβήσει, ώστε να κλείσουν με τον πιο συμφέροντα για σας τρόπο. Από την άλλη, οφείλετε να αφιερώσετε περισσότερο χρόνο και στα ερωτικά σας για να αλλάξει η κατάστασή σας. Όμως, εκεί πρέπει να κινηθείτε πιο «οργανωμένα», πηγαίνοντας σε συγκεκριμένα μέρη ή εισχωρώντας σε παρέες ή κύκλους που αποτελούνται από άτομα που έχουν ένα υπόβαθρο, ώστε να βρείτε κάποιο που θα σας καλύπτει συναισθηματικά και νοητικά.

ΖΥΓΟΣ

Τα οικογενειακά καθήκοντα που έχετε αναλάβει, με ή χωρίς τη θέλησή σας, είναι αρκετά και ενδεχομένως να νιώσετε ότι κουβαλάτε ένα μεγάλο βάρος που δεν είναι εύκολο να ξεφορτωθείτε. Αυτό όμως δε σημαίνει ότι δεν μπορείτε να βάλετε και όρια, χρησιμοποιώντας ενδεχομένως και τη διπλωματία σας για να το αποφύγετε, αν βλέπετε ότι δεν υπολογίζεται ο κόπος σας ή σας ζητείται και κάτι περισσότερο κάθε φορά. Αν είστε μόνοι, ίσως σας έχει ήδη «κερδίσει» ένα μεγαλύτερό σας πρόσωπο, όμως είναι δύσκολο να το κατακτήσετε.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

Έχετε μαζέψει αρκετές πληροφορίες και χρήσιμα στοιχεία, ώστε επαγγελματικά να κάνετε άφοβα τις κινήσεις σας και να έχετε θετικά αποτελέσματα. Αν μάλιστα επιδείξετε παραπάνω υπομονή και πιέσετε λίγο, θα καταφέρετε να πάρετε αυτά που θέλετε. Από την άλλη, ίσως χρειαστεί να κάνετε κι ένα ταξίδι για δουλειές. Ερωτικά, εκτός από την έλξη, η σοβαρότητα και η ωριμότητα ενός προσώπου είναι για σας ένας καλός λόγος για να του δώσετε την ευκαιρία να σας πλησιάσει περισσότερο.

ΤΟΞΟΤΗΣ

Τα επαγγελματικά και τα οικονομικά σας συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον σας αυτή την εποχή και μάλιστα είστε σε διαρκή επαγρύπνηση, εξετάζοντας ευκαιρίες που σας παρουσιάζονται και προοπτικές, αλλά και για να αποφύγετε λανθασμένες επιλογές λόγω βιαστικής κρίσης. Ερωτικά, έχετε βάλει ψηλότερα τον πήχη, έχετε απαιτήσεις και ίσως βλέπετε πιο θερμά το θέμα «σχέση», αφού μόνο με τη σταθερότητα στην προσωπική σας ζωή μπορείτε να καλύψετε τις ανάγκες σας και ταυτόχρονα να ασχοληθείτε απερίσπαστοι και με άλλους τομείς. Όμως για να τη διατηρήσετε, θέλει κι αυτή δουλειά.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

Έχετε δουλέψει σκληρά, έχετε προσπαθήσει πολύ για να φτάσετε όπου φτάσατε και σίγουρα δε σας χαρίστηκε κάτι, γι’ αυτό και θέλετε να δικαιωθείτε και να αναγνωριστείτε, μέσα από μια επιβράβευση ή επιτυχία. Μην περιμένετε όμως να έρθει από μόνη της. Δείξτε τι αξίζετε, εν ανάγκη «πιάστε» και κάποια πρόσωπα που έχουν επιρροή και μιλήστε μαζί τους. Ερωτικά, από την αντίδραση του αντίθετου φύλου καταλαβαίνετε ότι αρέσετε, οπότε αυξάνεται κι η αυτοπεποίθησή σας. Κάντε λοιπόν τις κατάλληλες κινήσεις, ώστε να πάρουν τα πράγματα την πορεία που επιθυμείτε.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

Δεν γίνεται να αποφεύγετε κάποιες υποχρεώσεις ή πρακτικά σας θέματα, οπότε καλό είναι να αφήσετε κατά μέρος τις όποιες θεωρητικές τοποθετήσεις και να ξεκινήσετε τα έργα. Συναισθηματικά, από την άλλη, μπορεί να νιώθετε πιεσμένοι και ότι δεν έχετε τις ελευθερίες που απολαμβάνατε παλιά, αλλά αυτό δεν ισχύει για όλους τους τομείς της ζωής σας, παρά μόνο στον επαγγελματικό. Ερωτικά, ενδέχεται να σας πιάσουν τύψεις για μια σχέση του παρελθόντος γιατί θα συνειδητοποιήσετε ότι ευθύνεστε κατά πολύ για τη λήξη της.

ΙΧΘΥΣ

Θέλετε να εμπλουτίσετε τον κοινωνικό σας κύκλο με άτομα αξιόλογα, από τα οποία θα μάθετε πολλά, μέσα από τη συχνή επαφή και θα αυξήσετε τις εμπειρίες σας, όμως για να γίνει αυτό θα πρέπει να δραστηριοποιηθείτε περισσότερο και ίσως να αλλάξετε κάποια πράγματα για να ταιριάξετε με το «σύνολο», όπως το να αποκτήσετε μεγαλύτερη επαφή με την πραγματικότητα και να σταματήσετε να είστε αιθεροβάμονες. Μια σχέση μπορεί να δείχνει ή να την κρατάτε εσείς φιλική, αλλά υπάρχουν τα ερωτικά στοιχεία που δεν γίνεται να παραβλέψετε.

