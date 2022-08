Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: ο “χάρτης” με τα κρούσματα της εβδομάδας

Οι νέες μολύνσεις της τελευταίας εβδομάδας, ανά περιφερειακή ενότητα. Αναλυτικά στοιχεία από τον ΕΟΔΥ.

Αυξήθηκε σημαντικά την προηγούμενη εβδομάδα η «μαύρη λίστα με τους θανάτους ασθενών από επιπλοκές του κορονοϊού στην Ελλάδα, όπως ανακοίνωσε ο ΕΟΔΥ.

Παράλληλα, αυξομειώσεις καταγράφονται στον αριθμό των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι στις ΜΕΘ της επικράτειας, όπως και στις νέες εισαγωγές ασθενών στα νοσοκομεία όλης της χώρας.

Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε ότι την προηγούμενη εβδομάδα 100.421 κρούσματα COVID-19 (9.626 ανά εκατoμμύριο πληθυσμού: -19% εβδομαδιαία μεταβολή) εκ των οποίων οι επαναλοιμώξεις αφορούν το 21% των λοιμώξεων. Ο συνολικός αριθμός των λοιμώξεων από την έναρξη της πανδημίας ανέρχεται σε 4.577.675 εκ των οποίων 51.8% γυναίκες.

Στην Αττική διαγνώστηκαν 25647 νέα κρούσματα και 10941 στη Θεσσαλονίκη.

Η γεωγραφική κατανομή των νέων κρουσμάτων ανά περιφερειακή ενότητα:

Η επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ για την προηγούμενη εβδομάδα:

